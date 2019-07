Competencia de títulos: Para SITECh Federación, el Ministerio de Educación actúa en forma "contradictoria, inconsulta y unilateral"

SITECh Federación salió a responder la información del Ministerio de Educación sobre los profesionales universitarios que hicieron un trayecto pedagógico y que intentan equipararse a los docentes recibidos en carreras docentes.

Al respecto, manifesta: “Tomamos conocimiento que existe un gremio organizado como Federación (FEPUCh) que agrupa a entidades de profesionales que realizaron el trayecto pedagógico, cuestión esta de dudosa legitimidad en cuanto que no tendría como objetivo la defensa de los intereses docentes y la escuela pública, sino la defensa de espacios de competencia dentro del sector de los trabajadores docentes lo que significa un actuar en forma corporativa”. Luego grafica que “es como si los docentes de las distintas carreras formemos un gremios para disputar espacios de trabajos a los abogados, médicos, arquitectos, contadores, etc que por supuesto traería como consecuencia la reacción legítima de estos profesionales en defensa de su profesión”.

“Es impúdica la foto en la que se muestra a la ministra y a todo su gabinete junto con el desconocido secretario general FEPUCh, en cuanto que hasta el momento sabíamos de la postura y defensa de esos profesionales por parte de la coordinadora de mesas técnicas, pero la foto devela que la postura no es solo de la coordinadora sino de la ministra y todo su gabinete, a contra pelo de lo expresado por este sindicato del desprecio de la carrera docente de quienes tendrían que ser los principales defensores como funcionarios del Ministerio de educación”, afirma el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“Llama poderosamente la atención que este ‘gremio’ no se haya expedido antes respecto de las competencias en cuanto que desde noviembre de 2.018 las mismas se aplican y en las que tienen título habilitante y no docente para dictar espacios curriculares”, plantea SITECh Federación. Asimismo considera que esta actitud “es contradictoria, ya que el Ministerio de Educación de forma unilateral e inconsulta, hizo esas competencias sin la participación de ningún sindicato”.

“Si los principales responsables son los que menosprecian a la carrera docente, tenemos que concluir que somos los propios docentes quienes debemos defender nuestra carrera toda vez que estos funcionarios son los mismos que crearon las escuelas de gestión social para punteros políticos, en la que se designan a directores; rectores y profesores sin título docente y sin trayecto pedagógico, con la sola condición de ser amigos del gobierno o del puntero que está al frente de la institución”, plantea el sindicato docente.

“Estos funcionarios y los anteriores son los que crearon más de 200 escuelas privadas subvencionadas por el Estado entregando a la educación como un botín para hacer negocio y las designaciones de profesores son a gusto de los gerentes que están frente de estas instituciones, lo que significa lisa y llanamente el menosprecio a la escuela pública por parte de estos funcionarios y el Gobierno Provincial”, asevera SITECh Federación.

“Son los mismos responsables de los proyectos especiales en los que se designan a personas amigas del gobierno, gran parte sin título docente, como fue la denuncia pública por parte de este sindicato de designación de jugadores de fútbol , fotógrafos, choferes, etc; nunca desmentida y por la cual existe un juicio entablado contra el Ministerio por el derecho al acceso a la información, que nos niega en forma reiterada en cuanto que es un gran agujero negro donde se van los recursos millonarios que deberían ser destinados para reforzar la escuela pública y no para los amigos”, apunta la federación sindical docente. A lo que acota: “No nos extraña que el propio Gobernador no sepa a cuantos punteros se le paga como docentes ya que primero dijo éramos 35 mil, luego 42 mil y ahora 52 mil docentes”.

En el tramo final, SITECh Federación anticipa que “este sindicato luego del receso invernal está convocando a un encuentro de profesores de Nivel Secundario en forma similar como fue el del Nivel Superior a los fines de debatir los problemas que afectan al nivel con especial consideración sobre la temática de competencias de ciclo orientado, para de esta forma, determinar cómo defender la Carrera Docente”.