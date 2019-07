Sin colectivos por 24 horas

A partir de las 0 horas de este viernes 12 de julio, la Unión Tranviaria Automotor concreta un paro de choferes de colectivos en todo el territorio argentino, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Reclama un 20 por ciento de mejora salarial y un bono por 16 mil pesos

La medida de fuerza afecta a la provincia del Chaco, dejando sin el servicio de transporte público de pasajeros.

El secretario general de la Unión Tranviaria Automotor Chaco, César Abraham, confirmó en declaraciones a Chaco On Line que no habrá colectivos de líneas urbanas ni interurbanas (zona metropolitana). Además, explicó que no el servicio de Chaco-Corrientes.

Otro tanto, es lo que respecta a los colectivos que unen Resistencia con Puerto Tirol. Este servicio lo brinda la empresa Navarro, cuyos empleados también se adhieren al paro. Mientras que las empresas La Estrella, La Termal y Bermejo no ofrecen el servicio por adherirse sus empleados a la medida.

En tanto, el servicio de transporte de pasajeros de larga distancia funciona normalmente.

Está prevista una conferencia de prensa de la UTA Chaco para anunciar los pasos a seguir.

La protesta por mejora salarial del 20 por ciento y un bono de 16 mil pesos.