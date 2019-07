Cuesta anuncia beneficios para legislativos

Los anuncios para los trabajadores legislativos se hicieron en el local de la CGT (Güemes 68) con la presencia de las diputadas provinciales Andrea Charole, Maria Fonseca, y María Elena Vargas. También participó la secretaria general de la CGT Graciela Aranda y Luis Núñez secretario general de la AGUEL (Asociación Gremial de Empleados Legislativos).

En conferencia de prensa previo a los anuncios, Élida Cuesta indicó "estamos continuando la política que iniciamos con esta gestión, y el compromiso que hicimos, que antes de irnos todos todos los trabajadores del Poder Legislativo que prestan funciones dentro de la estructura de planta del personal van a tener sus uniformes como las áreas de prensa, de Ceremonial y Seguridad y así a todos los trabajadores y cumplir las promesas que hicimos . Esto forma parte de un compromiso que lo hicimos juntos y que llegamos a últimas instancias, en los meses que nos quedan al frente del Poder Legislativo .







Queremos llegar a todos los trabajadores, porque creemos que no solo el uniforme es una identificaciónpersonal sino que también tiene un sentido de pertenencia al Poder Legislativo y que ellos sientan con orgullo, esto forma parte de todas las reivindicaciones que fuimos dando a lo largo de estos cuatro años. A esto agregó " lo venimos trabajando con el gremio AGUEL y con los diputados que me acompañan como el vicepresidente primero Juan Carlos Bergia que ha sido un compañero incondicional, igual que todas las diputadas Liliana Spoljaric, Nadia Amud, Andrea Charole y María Fonseca y María Elena Vargas que me han acompañado en mi gestión".

Trabajadores legislativos

"Vamos a continuar trabajando para mejorar la situación de los trabajadores, son tiempos difíciles nos tocaron épocas de una crisis económica nacional con un gobierno que no es afín a nuestro signo político y no es fácil pero estamos acostumbrados a estos desafíos", señaló Cuesta en declaraciones a Chaco On Line. A lo que luego apuntó: "Decirles que tenemos el compromiso con el gobernador de hacer las cosas con seriedad no con demagogia porque en estos tiempos se prestan a que muchos trabajen desde la demagogia. Nosotros vamos a gobernar para todos los chaqueños y vamos a trabajar para los trabajadores legislativos con responsabilidad y contando con los recursos que disponemos y distribuirlos responsablemente .

Juan Carlos Bergia sumó su voz y resaltó la labor del gremio legislativo. "Acá está a las claras que hay un gremio en el Poder Legislativo que trabaja para ellos y como consecuencia la respuesta será para ellos , por eso también quiero aclarar que hay un gremio que está representado, electo por la voluntad de los trabajadores del Poder Legislativo y se les va a dar respuestas. Vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de ellos en el marco del respeto y la responsabilidad de la contracción al trabajo".

Luego, Núñez comenzó con la apertura, en la que expesó "esto tiene que ver con tener una mirada especial. Es la política que se viene implementando desde hace un tiempo importante de esta administración, donde todos los recursos que dispone el Poder Legislativo para los trabajadores que prestan servicios todo el tiempo. Esto es una forma de valorar a los trabajadores, y no que nos estigmaticen de que todos somos ñoquis, y con esto de la política en el interior se visibiliza lo que hace el trabajador".

A continuación, la presidenta de la Cámara de Diputados agradeció a los presentes y recordó la pérdida de Rubén Aquino quien cumpliera su función como diputado provincial del Bloque Justicialista. "Agradecerles que haya surgido de ustedes de suspender la fiesta del empleado legislativo, hoy están los hijos del diputado Aquino acompañándonos por eso les agradezco y lamento que no fue compartido por otros, que cada uno se haga cargo de lo que hizo.

Rubén Aquino fue un gran compañero justicialista, trabajador de este Poder y afiliado a la AGUEL, asi que el homenaje para él y seguro nos va a dar las fuerzas que necesitamos para continuar. Defendía sus ideales, sus convicciones y al Poder Legislativo . Que Dios los perdone a quienes lo atacaron en vida y no respetaron su luto.

Enfatizó Cuesta, en más de una oportunidad, que "desde que se comenzó esta gestión se hizo con responsabilidad y tuvimos el acompañamiento de todos los legisladores hasta hace poco, cuando decidimos eliminar las PASO y ahí empezaron los problemas desde que empezó la campaña política, de sectores que siempre se manejaron con la violencia y por ser mujer se recibe ataques pero todos los presidentes de la Cámara lo han recibido y de estos personajes, que son ñoquis, porque yo quiero saber dónde trabajó Hugo Coria - referente de los Autoconvocados Legislativos- y presta servicios, porque a Rubén Aquino lo atacaron en la Comisión de Hacienda y ayer (sesión ordinaria) nos atacaban. Yo quiero saber por qué lo hacen, ya que los recibí y pedían la categoría 75 por ciento para callarse", manifestó.