Padres preocupados por la Ideología de Género organizan disertación de Laje

Alejandra Aguilar, madre de uno de uno de los alumnos de 5º año del Colegio Nacional en conversación con Chaco On Line señaló que "por la tarde está previsto para el 12 de julio a las 18.30 en el teatro del Colegio Don Bosco, avenida Italia 350 de Resistencia. Agustín Laje es licenciado en Ciencias Políticas y trata en sus conferencias la ideología de género, tema de actualidad que tanto debate nos ha traído, otros de los temas que habla es sobre la Educación Sexual Integral, que por ahí se cataloga que la gente que es provida no está de acuerdo con la ESI, y no es así porque estamos de acuerdo que haya educación sexual integral en las escuelas, pero no disfrazada de ideología de género eso es lo que uno reclama".









En relación a las resistencias que surgieron por parte de los padres tras la iniciativa legislativa que promueve la ideología de género y la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas, como herramienta de prevención de abuso en los niños, Aguilar considera que "por ahí la gente que está impulsando eso cree que uno se resiste a eso y es un error, ahí está la confusión nadie está en contra de eso. Esto está trayendo controversia por lo que algunos padres opinamos".

A todo esto, destacó el rol de Laje en abordar temas tan polémicos como la ESI, el aborto legal y el negocio en torno a eso, y todo lo que sea ideología de género. "De eso va a venir hablar acá con un público joven y adolescente. Por la tarde, está destinado al público en general", precisó.

Consultada acerca de quienes organizan las charlas dijo que además de los padres de ex alumnos del Colegio Don Bosco hay tres movimientos que le dimos marco a esta conferencia, ya que esto surge de un grupo de padres preocupados por toda esta temática y los que nos están brindando apoyo son el Movimiento Unidos por la Familia y el movimiento de Asociación de Ex alumnos Salesianos.

Para acceder a las tarjetas comunicarse a los celulares : 362154652498/362154512187/362154644160.