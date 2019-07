Cátedra de Derechos Humanos "Alberto Zamudio" repudia declaraciones de Carrió

"Una vez más, la legisladora macrista Lilita Carrió vuelve a abofetearnos con sus declaraciones en beneficio de los genocidas argentinos. En un reportaje en la señal TN, Carrió se manifestó en defensa de los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar: ‘Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver’, proponiendo una ley para revisar la situación de los militares condenados ‘sin pruebas’. ‘En la tortura excluyo totalmente, pero los derechos humanos son para todos. No creo en la venganza, no puede ser que haya gente tan grande en la cárcel…’”, expuso la Cátedra Libre de Derechos Humanos “Carlos Alberto Zamudio”.



Ante esta manifestación, desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos "Carlos Alberto Zamudio", repudia “a esta señora que viene respaldando con sus dichos a los responsables de los secuestros, torturas, desapariciones y muerte de 30 mil compañeros. Como así también omite nuestro orden legal de derechos humanos que ha otorgado jerarquía constitucional a la ‘Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad’ y ha sancionado la Ley 25.779 que declara insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521 – de Punto Final y Obediencia Debida-; permitiendo que luego de casi 30 años de impunidad, los genocidas sean juzgados a partir del año 2.005, juicios que gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, se vienen realizando de manera continua aunque lentamente. Por ello es que, al decir de Carrió, la ‘gente tan grande’ recibe las condenas y van a la cárcel; algunos, lamentablemente, a sus domicilios particulares gozando del beneficio de prisión domiciliaria que, por el tipo de delitos aberrantes cometidos, deberían cumplir su sentencia en una cárcel común”, sostiene.



“En el contexto de inicio, este 4 de julio, del Juicio por la complicidad civil del terrorismo de Estado, no podemos menos que dar por ciertas tantas sospechas levantadas sobre la actuación de nuestra vergonzante ex representante chaqueña en el Congreso Nacional”, expresa.