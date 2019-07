Zdero contra los cortes de calles: "Nadie puede negar el derecho de transitar"

Leandro Zdero, candidato a intendente por Resistencia, en declaraciones radiales a FM Sapucai se mostró muy preocupado ante los constantes cortes de calles que continúan afectando al tránsito de nuestra ciudad.

Resistencia diariamente se ve convulsionada por cortes y protestas que se realizan en los alrededores a la plaza 25 de Mayo y en las calles del microcentro. Los conductores se ponen agresivos, los colectivos desvían sus recorridos y la gente llega tarde a sus lugares de trabajo o para hacer sus trámites. Al respecto, Zdero expresó: “¡Resistencia necesita orden! No se puede negar a nadie, la circulación, la gente necesita trabajar, los chicos deben llegar a la escuela, asistir a los hospitales, nadie puede negar este derecho de transitar. Quiero ser el Intendente más plural que haya existido y pretendo desterrar la idea de que Resistencia sea una ciudad sitiada. Hay que tomar una solución real la ciudad necesita moverse y circular”.

“Soy políticamente incorrecto”

Leandro Zdero asegura que terminará con el caos que se produce a partir de los cortes de calles, mientras propone un nuevo protocolo de convivencia que permita el derecho a circular libremente y sin ningún tipo de inconvenientes.”Soy políticamente incorrecto, seguramente aquel que corta la calle o los que nos impiden circular libremente no me van a votar porque saben que no estoy de acuerdo. Votarán a los mismos que les permitieron durante estos años mantener a Resistencia sitiada, a mí no me van a tener de ese lado. Si la gente me acompaña, estoy preparado para ordenar esta ciudad donde nos respetemos todos”.