Capitanich busca diferenciarse, en Pampa Almirón y La Eduvigis

El intendente de Resistencia y precandidato a senador nacional por la Lista 501 Letra R, agrupación 17 de Octubre del Frente de Todos, Jorge Capitanich comenzó a desandar una intensa agenda de presencias en distintas localidades del interior provincial. En el mismo inicio julio, fecha en la que se conmemora un aniversario más del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el ex gobernador del Chaco estuvo en Pampa Almirón y La Eduvigis, donde repasó el legado del líder, fustigó las políticas nacionales, defendió su gestión como gobernador y se diferenció de los candidatos de la lista opositora. “Vamos a respaldar la fórmula de Alberto Fernández y de Cristina porque nosotros nunca dudamos, siempre defendimos las ideas peronistas”, destacó apuntando a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto próximo.

Así también aseguró que ese día no será una fecha más, ya que permitirá diferenciar a “los que defendimos con coherencia un proyecto nacional y popular y los intereses del pueblo”. “Del otro lado están los que pactaron con el gobierno de turno en nombre de la gobernabilidad. Respetamos a todos, pero las diferencias se tienen que reflejar con un contundente triunfo electoral el 11 de agosto”, afirmó.

Tres consignas

En Pampa Almirón, encabezó un acto político en las afueras de la sede del Partido Justicialista local (ubicado en Formosa y Belgrano), mientras que en La Eduvigis la convocatoria se realizó en la plaza central de calle Blas Pelizardi. En ambas localidades, planteó el gran desafío de ganar el 29 de septiembre para garantizar un contundente triunfo electoral que “nos permita recuperar la provincia a partir del 10 de diciembre y transformar al Chaco”.

“Vengo acá para decirles que nuestra lista acompañará la fórmula de Alberto y Cristina con tres consignas: promover el empleo y la empleabilidad, reducir la pobreza y resolver el tema de seguridad”, propuso. Y recordó a Perón: “Es importante para las nuevas generaciones que antes de Perón no existían los derechos laborales. El pueblo trabajador era explotado y los trabajadores vivían menos tiempo”, apuntó Capitanich.

“No somos todos iguales”





Jorge Capitanich junto a militantes en La Eduvigis

Al adentrarse en el escenario político nacional y provincial, Capitanich planteó que “cuando los dirigentes pactan con las corporaciones entonces traicionan al pueblo trabajador”. “Mientras algunos pretendían pactar con el gobierno de turno nosotros defendimos al pueblo trabajador”, apuntó el intendente de la capital chaqueña. Y disparó: “Nosotros no amagamos por izquierda y fuimos por derecha”.

Fue en este punto que citó como ejemplo que “algunos candidatos de la lista opositora fueron los que votaron en el Congreso la movilidad jubilatoria con la que los jubilados perdieron el 25 por ciento”. “No podemos pactar con los que votaron los Fondos Buitre en nombre de la gobernabilidad. No somos todos iguales, somos distintos. Por eso tenemos una sola camiseta y un sólo proyecto que defender. Como senador nunca voté contra los trabajadores, contra los docentes, contra el pueblo, contra las economías regionales. Los de la otra lista no pueden decir lo mismo. No estoy dispuesto a pactar con las corporaciones o con los gobiernos que perjudiquen al pueblo chaqueño”, concluyó.

Acompañaron a Capitanich, la senadora María Inés Pilatti Vergara; la diputada nacional Lucila Masín; los precandidatos a legisladores nacionales, Fabricio Bolatti y Gladys Beatriz López; la diputada provincial Claudia Panzardi; el intendente Aldo Leiva; dirigentes, militantes y público en general. La recorrida del intendente capitalino continuará este martes por La Escondida, La Verde y Lapachito. En tanto, el miércoles 3, el ex jefe de gabinete de ministros de la Nación estará en Napenay y Avia Terai; mientras que el jueves 4 participará en Campo Largo del Congreso de Ladrilleros y en Sáenz Peña en el Congreso de la Juventud.