Peche con intendentes radicales

El dos veces intendente de Sáenz Peña y candidato a gobernador del Chaco, Carim Peche junto al coordinador regional del Plan Belgrano y candidato a senador nacional Víctor Zimmermann, el candidato a diputado nacional Gerardo Cipolini y a intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, mantuvieron una reunión con jefes comunales de toda la provincia. Al finalizar el encuentro, adelantaron que en los próximos días habrá reuniones del mismo tenor con referentes de todos los partidos que integran el frente electoral.

En la oportunidad, se remarcó la necesidad de apuntar unidos hacia un objetivo común orientado a resolver los problemas que afectan a la provincia. “Se puede hacer política y gobernar de otra manera, somos mujeres y hombres de diferentes ideologías y espacios que venimos a ofrecer lo mejor de cada uno, toda nuestra experiencia y compromiso para sacar a la provincia de la postergación en la que vive desde hace 12 años”, afirmó Peche.

“Los beneficios no llegan a la gente”

“Chaco es una de las provincias que más dinero recibe de Nación, a eso se agrega que a partir de 2.016 ha recuperado el 15 por ciento que se descontaba sobre la coparticipación que dicho sea de paso este año ha crecido un 63 por ciento respecto de 2.018, un acuerdo fiscal con Nación por el cual recibe más dinero para bajar impuestos, subsidiar tarifas y transporte, sin embargo no vemos que esos beneficios se reflejen en una mejor calidad de vida de los chaqueños, no se hacen obras, solo las que lleva adelante Nación que son casi 500 entre terminadas y a terminar, los salarios muy por debajo de la inflación, la salud pública en estado crítico, no se fomenta la generación de empleo, las empresas de servicios públicos quebradas, con tarifas impagables y servicios altamente deficientes”, sostiene el candidato a gobernador radical.

“Si nos dan la oportunidad”

“Se puede gobernar de otra manera para que los organismos de control funcionen como deben funcionar, para que el dinero de los chaqueños se administre con honestidad y transparencia y así poder disponer de recursos para recomponer salarios, para tener salud, educación y seguridad de calidad, para poner en marcha programas de capacitación y formación, acompañar a los emprendedores, dar valor agregado a nuestra materia prima, si el pueblo del Chaco nos da la oportunidad seremos la gestión que vuelva a hacer historia en el Chaco”, dijo Peche.