Jéssica Ayala: "Hay que abandonar los personalismos"

Luego de la visita al Chaco de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien presentó el sábado el libro “Sinceramente” en el Centro de Convenciones Gala en Resistencia, la ministra de Gobierno, Jéssica Ayala llamó a abandonar “el personalismo” para poder construir “desde el amor el camino de la victoria”.

La titular de la cartera de Gobierno, concurrió a la presentación del libro, acompañando al gobernador Domingo Peppo, y destacó las palabras de Cristina Fernández de Kirchner sobre la aspiración a dar los debates civilizadamente, dejando de lado insultos y prejuicios, y dando paso a la razón.

“A los que con las palabras y los hechos defienden al otro, a los que están desde el principio en la necesidad, en la adversidad, construyendo colectivamente desde el amor, no deben dejarse llevar por los intereses de unos pocos, que no hacen más causar innecesarias fisuras”, manifestó Ayala, al tiempo que pidió no generar divisiones para no repetir la situación que llevó a la pérdida del gobierno nacional en 2.015. “Bajo operaciones llevaron a Macri a la presidencia de la Nación”, sostuvo.