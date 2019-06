Peppo en Sáenz Peña: El objetivo es “que tengamos un escenario de políticas distintas"

El precandidato a senador en primer término por la Lista 501 Celeste Blanca “O” del Frente de Todos, Domingo Peppo, encabezó, en Sáenz Peña, un encuentro con dirigentes políticos de distintas localidades chaqueñas. Con una masiva convocatoria, manifestaron el acompañamiento a la precandidatu de la fórmula presidencial Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner. “Es la fórmula que realizará un cambio de políticas que mejorarán la calidad de vida de los chaqueños y el resto de los argentinos”, ponderó.

En su alocución, Peppo se refirió al contexto adverso en el que le tocó gobernar y ratificó el objetivo de representar los intereses del Chaco. “Nos tocó sufrir la mayor crisis de los últimos 20 años que ha vivo la Argentina y nuestro Chaco. Desde mi lugar como gobernador me tocó conducir una provincia con arcas bastante flacas, y empecé con la misma fuerza que tengo hoy, pero con la diferencia de quien me precedió porque las políticas nacionales eran totalmente distintas”, expresó.

El gobernador insistió en que en los últimos años apostó a la paz social, la gobernabilidad y la esperanza para los chaqueños. “Cuando quise recostarme en el Congreso no encontré a muchos, pero sin embargo logramos cosas para el Chaco, poniendo la mirada en la gente”, ponderó. Seguidamente apuntó: “Hoy estamos casi al final de un mandato con una provincia que puede enorgullecerse porque ha bajado la mortalidad infantil. Eso lo hicimos en la peor crisis, trabajando silenciosamente”.

Peppo sostuvo que el objetivo es “que es tengamos un escenario de políticas distintas, con pleno respaldo nacional. Tenemos que transmitir esa fe, confianza y seguridad con políticas que garanticen, salud, trabajo, empleo y obras, es decir las cosas que hicimos en crisis las podemos hacer mucho mejor en un proceso de crecimiento”.

Por ello, resaltó el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández: “Nos va a dar el paraguas de crecimiento para que este Chaco vuelva a ser lo que fue”, sostuvo, al tiempo que pidió el apoyo a la lista que encabeza. En este sentido, aseguró que la lista que integra también por Elda Pértile, Marcelo González como senadores; y Gustavo Martínez, Graciela Aranda, y Ricardo Sánchez como diputados nacionales será la que represente al Chaco.

“Tenemos la claridad, la firmeza y la convicción de seguir defendiendo los intereses del pueblo del Chaco”, enfatizó. A esto, acotó: “No tenemos que prometer futuro sino presente, mostrar que lo sabemos hacer como me tocó hacer con los pocos recursos pero siempre defendiendo los derechos de los chaqueños”.

Recuperar la dignidad y valores

Por su parte, el precandidato a diputado nacional por la lista Celeste y Blanca, Gustavo Martínez, se mostró entusiasmado con lo que representó el primer mitin de actividad proselitista.

“Este es el momento en el que comenzamos a movilizarnos en el que debemos demostrar los dirigentes y la militancia que con trabajo y esfuerzo debemos cosechar el mayor número de adhesiones y votos para la fórmula Fernández-Fernández, que nos llevará a recuperar la dignidad y los valores de la Patria”, sostuvo.

Siguiendo con su análisis del plano nacional del justicialismo, Martínez consideró que “Cristina con grandeza visualizó este momento histórico y construyó los puentes necesarios y ahora con Alberto Fernández en la presidencia vamos a recuperar ese proceso de unidad nacional que nos legara el general Perón”.

El precandidato indicó que adhiere a la concepción de una política de construcción colectiva. “No podemos perder esencia y banderas históricas, la política dejó hace tiempo de ser unipersonal, no es de un sabelotodo, la política no es de alguien que cree que tiene la solución a todos los problemas que solo habla y no escucha, la política es para servir desde el lugar que le toque, con humildad, firmeza y convicción como la que ha tenido Peppo en los momentos más difíciles que ha tenido Chaco”, indicó.

En su mirada de la gestión provincial, expresó que las condiciones para gobernar fueron adversas frente a un gobierno central contrario a los intereses populares. “Es de destacar lo que se bancó este gobernador, jamás lo escuché echarle las culpas a nadie, agachó la cabeza y fue hacia adelante, sin beneficio de inventario, sin abrir una sola carpeta y sin hacer una sola acusación como son los códigos peronistas”, sostuvo.

Representación del movimiento obrero

La titular de la CGT y precandidata a diputada provincial. Graciela Aranda destacó la representación del movimiento obrero en la lista que encabeza el gobernador Domingo Peppo. “Hace 30 años que el movimiento obrero no tenía representación en ninguna lista a nivel nacional, y como mujer trabajadora y militante es un honor”, expresó.

Aseguró que el acompañamiento a la fórmula presidencial Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner es “la esperanza de reconstruir nuestro país”. Se refirió así a la situación económica actual y dirigiéndose a la familia trabajadora aseguró: “No resignaremos ningún derecho de los trabajadores, vamos a trabajar para que los chaqueños tengan la vida digna que nos merecemos”.

En tanto, destacó las políticas públicas que lleva adelante el gobierno provincial en el contexto adverso a nivel nacional. “Sabemos lo que ha hecho el gobernador Domingo Peppo para sostener el empleo en nuestra provincia, porque nos consta que no ha habido ningún empleado público despedido y cobramos los sueldos en término. Hay programas y subsidios nacionales que nos han quitado y sin embargo la Provincia ha seguido sosteniendo”, expresó, al tiempo que pidió el acompañamiento a la lista Celeste y Blanca Letra O: “Sabemos cuáles son las banderas que debemos enarbolar y vamos a tomar decisiones para el desarrollo total de nuestro país y de nuestros ciudadanos chaqueños”.