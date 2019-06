Causa Ligas Agrarias: 4 condenas y una absolución

En la jornada programada para la presentación de alegatos de la defensa en el juicio Ligas Agrarias, el Tribunal dispuso acelerar los tiempos y avanzar en las réplicas y finalmente el dictado de sentencia, durante la tarde de este martes 25 de junio, con la condena a prisión perpetua para José Tadeo Bettolli y Alcides Sanferraiter por homicidio, a cuatro años a José Rodríguez Valiente por encubrimiento, y a 18 años a Eduardo Wischnivetzky por privación de libertad y tormentos. Miguel González resultó absuelto.

Finalmente, y contra todo pronóstico durante la tarde de este martes 25 de junio, tuvo lugar en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, el dictado de la sentencia condenatoria para cuatro de los cinco imputados en la causa denominada Ligas Agrarias, por crímenes de lesa humanidad contra dirigentes y trabajadores rurales durante la última dictadura.

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Rocío Alcalá, y Luis Gonzáles resolvió condenar al ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado por alevosía y número de partícipes en el caso del asesinato de Raúl Gómez Estigarribia. Similar sentencia correspondió al ex policía Alcides Sanferraiter, por el homicidio calificado por alevosía en el asesinato de Carlos Piccoli. Además, al ex oficial sumariante José Rodríguez Valiente se lo condenó a cuatro años de prisión por encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes de Ligas Agrarias ante nombrados bajo el montaje de un “enfrentamiento”. Asimismo, el ex comisario Eduardo Wischnivetzky fue hallado culpable de privación de ilegítima de la libertad y tormentos agravados en tres hechos, contra los trabajadores rurales Modesto Meza, Hipólito Britez y Santos Brítez, y se lo condenó a 18 años de prisión. Por último , el agente Miguel Gonzáles, quien oficiara de chofer de la comitiva que se trasladó desde Resistencia a Corzuela donde tuvo lugar la emboscada contra Estigarribia resultó absuelto, cuestión esta última que será apelada.