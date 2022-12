El lado a y el lado b de Qatar: Unos 6500 trabajadores han fallecido construyendo el mundial más lujoso y caro de la historia

Chaco On Line

Diferentes ciudades dentro de Qatar se adaptaron para representar la copa del mundo, entre ellas, las 8 sedes mundialistas donde se jugarán los 64 partidos:

● Rayán: Estadio Internacional Khalifa, Stadium Qatar Foundation y Estadio Ahmed bin Ali

● Jor: Estadio Al Bayt.

● Lusail: Estadio Icónico de Lusail.

● Doha: Estadio Ras Abu Aboud y Estadio Al Thumama

● Al Wakrah: Stadium Al Janoub

Principales cambios implementados en Qatar desde que se anunció que es sede



Desde que la FIFA anunció que la próxima sede será Qatar, los mismos vienen realizando cambios a gran escala dentro del país para darle la mejor contención a los miles de fanáticos que iban a llegar este mismo año. Ya en 2010, Al-Thani anunció que Qatar no iba a precisar ningún tipo de préstamos para la financiación del Mundial, ya que es un país que no entiende de crisis; según informó el diario "The Peninsula" de Doha.

Espacios sustentables



La principal adaptación que vinieron realizando estos años fue la de crear espacios cada vez más sustentables, entre las más importantes se encuentran el Sistema de Evaluación de la Sostenibilidad Global (GSAS) que tiene edificios muy sofisticados y principalmente ecológicos.

Los estadios mundialistas son los primeros en adaptarse al sistema GSAS, gracias a eso lograron:

● Ahorro de un 45% de energía.

● Uso de un 44% menos de agua.

A diferencia de los estadios estándares creados por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado y también por el Código Internacional de Plomería, los estadios de Qatar lograron crear estadios más sustentables y ecológicos, teniendo en cuenta que, en el país, las temperaturas máximas pueden pasar los 40 grados.

Estadio 974: el primer estadio reciclable hecho con contenedores



El innovador estadio tiene una capacidad para 40 mil espectadores, el mismo fue creado con 974 contenedores, un número representativo en la marcación internacional de Qatar. Con un diseño único, esta creación se convertirá en el primer estadio desmontable de la historia de la Copa Mundial de Fútbol, un hecho histórico que marca un nuevo estándar en la sustentabilidad.

● Diseño modular inteligente

● Minimiza la huella de carbono en los procesos de construcción

● Utilización de menos materiales de construcción que un estadio tradicional

● Bajos costos de construcción

● Posibilidad de ser desmantelado luego de la finalización de la copa

● Los contenedores serán utilizados para crear otras instalaciones deportivas dentro del país y también serán donados a países subdesarrollados.

El estadio 974 se encuentra ubicado en la zona céntrica, a solo 1,5 kilómetros del aeropuerto de Hamad.

Tecnología para afrontar el calor en Qatar



Las altas temperaturas en el Medio Oriente primeramente fue un impedimento para las autoridades de Qatar, pero encontraron la solución a través de Qatar Showcase, un sistema que permite regular las temperaturas convirtiéndolas en agradables para los aficionados. La tecnología avanzada permite enfriar los estadios con aire acondicionado, así también los campos de entrenamientos y puntos de afición. Tengamos en cuenta que, en Qatar, las temperaturas máximas promedio en la capital son más de 40 °C, con este sistema las temperaturas bajarán a menos de 25 °C.

Los mundiales normalmente se realizan a mitad de año, pero en Qatar será la excepción principalmente por las altas temperaturas, esto ayudará a que el clima sea mucho más agradable.

El diseñador principal del proyecto de refrigeración en los estadios comenta: “Se trata del primer estadio del mundo en conseguir refrigerar una zona tan abierta con un combustible limpio como es la energía solar”.

La manera de generar energía limpia es a través de los paneles solares que serán colocados estratégicamente alrededor de los estadios, en los estacionamientos y puntos de concentración, el sol intenso de la ciudad generará energía suficiente para poder utilizar en toda la serie.

● 55% de los materiales que se utilizaron para el proyecto vienen de fuentes sostenibles

● El 28% de los materiales de construcción son hechos por materiales reciclados

● Un 75% de todo el recinto son utilizados por plantas nativas tolerantes a la sequía.

Por otro lado, los medios de transportes que se utilizaran en las grandes ciudades que albergan los estadios mundialistas, contarán con tranvías que llegarán directamente en poco tiempo, los mismos tendrán un diseño ecológico, pensado directamente para reducir el número de autos y así evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Los carriles para bicicletas también estarán presentes en todas partes.

La plataforma creada por el Centro de Innovaciones de Movilidad de Qatar (QMIC) permite a las personas que lleguen a la ciudad poder encontrar una ruta más conveniente dependiendo de lugar en donde se encuentren:

● Permite planificar la mejor ruta utilizando información en tiempo real.

● Mide la cantidad de tráfico en tiempo real.

● Taxis y medios de transportes cercanos.

Inclusión en Qatar



Las autoridades del Comité Supremo pusieron sus miradas de manera inclusiva para que todos los fanáticos que lleguen al suelo árabe puedan disfrutar de igual manera.

Aquellas personas con discapacidades o movilidades limitadas podrán disfrutar de la competición a través de tecnologías avanzadas, interactivas y con contenido digitalizado.

● Tecnología que incrementa la accesibilidad.

● Páginas web con soporte nativo, lectores de pantalla y otras herramientas.

● Los estadios contarán con lectura en braille, esto ayudará a informar a la persona con escasa vista a estar al tanto de lo que ocurre en los partidos.

● Para las personas con autismo, Qatar contará con habitaciones sensoriales en todos los estadios, esto será un espacio seguro y relajado.

El lado “B” de Qatar



6 son los estadios que se construyeron desde 0 luego de la proclamación por parte de la FIFA para que Qatar sea sede de la próxima copa del mundo, pero, ¿qué se dice de los encargados de construir estos grandes estadios mundialistas?

Si bien el mundial es la fiesta del fútbol, algunos aspectos que no se nombran normalmente son alarmantes, pues muchos son los que están en contra de esta celebración, ya que Qatar no estaría cumpliendo con la normativa de los derechos humanos.

