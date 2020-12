Recomiendan a los adultos impidan la manipulación de pirotecnia a niños pequeños

El Ministerio de Salud Pública del Chaco recomienda a la ciudadanía que impida la manipulación y utilización de pirotecnia a niños pequeños para prevenir quemaduras y lesiones de diversa gravedad durante las vísperas y las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Ante casos de lesiones en manos, ojos o cualquier parte del cuerpo por el uso de material pirotécnico, los especialistas del hospital Pediátrico “Dr. Avelino Lorenzo Castelán” aconsejan emplear agua de canilla para limpiar la herida, aplicar una toalla limpia y acudir inmediatamente a los centros sanitarios asistenciales más cercanos al domicilio.

Con las fiestas de fin de año se incrementa el uso de pirotecnia y especialistas médicos remarcan la responsabilidad de las personas adultas para evitar que los niños utilicen artefactos explosivos peligrosos. “Apelamos a la concientización de la población para que eviten que los niños y niñas pequeñas estén en contacto o utilicen pirotecnia debido al riesgo que conlleva para su salud e integridad física”, expresó la jefa del servicio de Quemados del hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, María del Mar Mora y Araujo.

Los niños pequeños poseen movimientos y maniobras poco coordinadas por cuestiones propias del desarrollo físico en la infancia, por lo que es desaconsejable que utilicen o manipulen cualquier tipo de pirotecnia debido al potencial de riesgo que poseen para la salud. “Los accidentes por uso de pirotecnia pueden causar lesiones de diversa gravedad, desde superficiales hasta discapacitantes sobre todo en manos, dedos, ojos y en la piel, así como también traumatismos y problemas auditivos, por lo que hay que evitar que utilicen fuegos artificiales”, señala Mora y Araujo.

Dentro de las recomendaciones dadas por los especialistas se encuentran no emplear pirotecnia en espacios cerrados o en las proximidades de árboles y cables; evitar que haya niños, niñas u otras personas en las inmediaciones al artefacto pirotécnico; en el caso de que el material no estalle no deben volver a tomarlo porque puede explotar.

Por otra parte, en el caso de registrarse algún incidente con pirotecnia, Mora y Araujo recomienda que “se debe evitar el uso de hielo, pasta dental, azúcar, cremas ni aceites porque pueden irritar la zona y dificultan la atención médica y posterior tratamiento. En el caso de las lesiones superficiales o que no revisten de mayor gravedad, solo se debe aplicar agua de la canilla para limpiar la herida y quitar los restos de pólvora, emplear una toalla limpia sobre la lesión e ir inmediatamente al hospital pediátrico o al Centro de Salud más cercano al domicilio para aplicar los primeros auxilios y recibir una atención médica profesional”.

A su vez, la profesional apunta que “si las quemaduras se producen en la ropa, se debe evitar que la persona salga corriendo porque el viento aviva las llamas y puede producir quemaduras; debe cubrirse con una manta o trapos húmedos e inmediatamente acudir al centro asistencial sanitario. En el caso de que sean lesiones más graves y profundas en manos y ojos, también se debe evitar aplicar cualquier tipo de elemento o material e ir lo más rápido posible al hospital o sala cercana al domicilio”.

Asimismo, el uso de pirotecnia también puede afectar a personas que integran grupos sanitarios vulnerables, niños y niñas con autismo, bebés, ancianos o pacientes con diversas discapacidades, compromisos sensoriales o dificultades en el procesamiento sensorial. Ante el impacto negativo de los elementos de estruendo, desde el Ministerio de Salud Pública recomiendan no emplear artefactos que generen ruidos excesivos ni contaminación acústica y en su lugar se utilicen fuegos artificiales y juegos de luces e iluminación.

El hospital Pediátrico “Dr. Avelino L. Castelán” cuenta con guardias de emergencia en el servicio de Quemados, todos los días durante las 24 horas, y para realizar cualquier consulta o ante una emergencia, los interesados pueden dirigirse al edificio ubicado sobre la avenida Vélez Sarsfield 108, o comunicarse a los teléfonos 0362-4970553 y 362-4441477.