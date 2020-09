Aumento de Impuestos: "Es una total falta de responsabilidad", afirman concejales radicales

De la última sesión del Concejo Municipal de Resistencia aún se escuchan los ecos de la aprobación de la Ordenanza General Tributaria. Al respecto, los ediles del bloque UCR, María Teresa Celada y Carlos Salom expresan: "Presentar una ordenanza y aprobarla en un día, es una total falta de responsabilidad, nosotros decidimos no ser parte de esta puesta en escena".

"No somos los malos de la película, no solo que no votamos la 13.258, sino que además presentamos alternativas para darles respuestas concretas a los vecinos a principio de año”, aclaran los ediles radicales. Luego señalan que “el conflicto siguió escalando y la justicia se expidió al respecto, por lo cual, el Intendente tenía que acatar la orden y no lo hizo. Sin embargo, buscó hacer parte al Concejo para aprobar un medio impuestazo, lamentamos que nuestros pares no lo vean así".

"El motivo de nuestro voto no se trata de mera falta de argumentos, queríamos estudiar en profundidad la iniciativa y que se tengan en cuenta nuestros proyectos que se encuentran estancados en la comisión de Hacienda y Presupuesto", explican.



"Pensar en el vecino, es buscar opciones para que sus bolsillos no sufran más de lo que ya lo hicieron, mantuvimos nuestra postura desde un principio. Es cierto que los montos no se ajustaban a la inflación y estaban desactualizados, pero estamos viviendo una crisis mundial sin precedentes, es irrisorio pensar que la mitad de los aumentos es algo justo, cuando existían propuestas superadoras". finalizan.