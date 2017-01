Enviarán más 5 mil netbooks de Conectar Igualdad a reparar a Buenos Aires

Da comienzo el traslado de netbooks del programa Conectar Igualdad para su reparación en Buenos Aires. Se enviarán 5.354 equipos; 10 Switchs; 12 server; 2 All in One y 37 UPS.

La directora de Ciencia y Tecnología, Noemí Dagnino comentó que inició esta semana el traslado de los equipos del programa Conectar Igualdad que durante el diciembre y la primera semana de enero participaron del operativo de acopio de equipos provenientes de todas las direcciones regionales.

Este lunes llegaron los camiones del correo, que trasladarán los mismos a Buenos Aires para su reparación en este período de vacaciones y llevaron las primeras mil netbooks. En total se enviarán 5.354 equipos; 10 Switchs; 12 server; 2 All in One y 37 UPS.

EL OPERATIVO

Al respecto, Dagnino explicó que “nosotros recibimos las máquinas netbook, UPS, Switchs, y All in One que estaban rotas, o tenían alguna dificultad dentro de las escuelas. Se hizo en cada regional un operativo para traerlas en un solo móvil o a través de algún director o referente, acercarlas hasta el Centro de Innovación Digital y Científica (CIEDIC), ubicado en French 777 de Resistencia donde se realizó el operativo de acopio central de la provincia”.

“Desde el Ministerio de Educación, se trabaja con el objetivo de que al inicio de clases todo el equipamiento esté reparado para que las instituciones puedan comenzar a trabajar con el total de las máquinas reparadas. Resolviendo la situación que se dio el año pasado, en que muchas instituciones tenían un alto porcentaje de equipamiento para reparar, por lo que muchos alumnos estuvieron, prácticamente la mayoría del año, sin sus equipos”, manifestó.

La referente científico - tecnológica, explicó que “dentro del centro de acopio se organizaron equipos de trabajo para rotular las máquinas con el número de serie, con el CUE de la escuela, y con un control para el correo al momento de retirarlas, para su posterior envío a la Nación”.

“La verdad que son muchos equipos y estamos trabajando criteriosamente para que no haya dificultades en el reconocimiento de los mismos como ocurrió en el 2012, que se hizo un operativo similar y tuvimos máquinas acá en la provincia que eran de Santiago del Estero, y equipos nuestros que estuvieron en otras provincias y tardamos mucho tiempo en recuperarlas. Es por ello, y atendiendo especialmente a que en esta oportunidad el número de equipos es altamente mayor, hemos conformado un equipo de trabajo con personal de la Región 8 y del correo, para garantizar buenos resultados”, aseveró Dagnino.

La referente educativa comentó que “este operativo es mucho más importante que el realizado anteriormente, porque una mayor cantidad de instituciones recibieron los equipos. Hasta el 2012, no todas las escuelas habían recibido las netbooks desde el programa conectar igualdad y en este momento tenemos el 100 por ciento de las instituciones dentro del programa”.