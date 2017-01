Presupuesto 2017: Cambiemos insiste en que se convoque a extraordinarias

El bloque de diputados provinciales de Cambiemos expuso su posición ante la insistencia del Ejecutivo chaqueño y de poderes del Estado Provincial para la aprobación del Presupuesto Provincial 2017. “Es la continuidad del relato, se necesitan 17 votos y el bloque del kirchnerismo tiene 20”, expresó a través de un comunicado, la bancada de Cambiemos en la Legislatura provincial.

NECESITAN 17 Y TIENEN 20

Los diputados provinciales de Cambiemos expresaron: “Como ya lo explicamos varias veces, para aprobar un presupuesto se necesita mayoría simple, es decir la mitad mas uno del total de diputados que componen el cuerpo que, en el caso del Chaco, son 32, por lo tanto con 17 votos se aprueba cualquier Ley que requiera ese número, incluido el Presupuesto, y el bloque kirchnerista tiene 20 diputados”.

“Continuando con el relato que instalaron en el país durante 12 años y continúa en la provincia, el oficialismo dice que para aprobar el presupuesto se necesitan los dos tercios, es decir 21 votos, cuestión que es absolutamente falsa, solo se requieren los dos tercios cuando se trata de endeudamiento, tal como lo establece el artículo 63 de la Constitución Provincial: ‘….Toda operación de crédito público deberá ser previamente autorizada por ley, sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros que componen la Legislatura, con determinación concreta del objetivo de la operación y de los recursos afectados a su servicio…’”, señalaron.

EN 5 MINUTOS

“Si el oficialismo quisiera, mañana mismo convoca a sesión extraordinaria y aprueba el presupuesto en 5 minutos sin ni siquiera necesitar de nuestra presencia, a pesar de esa circunstancia de mayoría propia nuestro bloque propuso en la última sesión extraordinaria votar el presupuesto 2017 y perdimos la votación 19 a 9”, indicaron.

INFORMACIÓN INCORRECTA

Respecto de las diversas opiniones, los legisladores dijeron: “Que el bloque kirchnerista pretenda engañar a la sociedad no nos sorprende, lo que si nos sorprende es que desde otros sectores se sumen al relato oficial y se hable de ‘oposición responsable’ y de ‘lograr consensos y acuerdos’ cuando es nuestro bloque el que está pidiendo públicamente que se convoque a una sesión extraordinaria mañana mismo para aprobar el Presupuesto 2017, los que no quieren hacerlo son precisamente los diputados del oficialismo, evidentemente a todas estas voces no se les ha proporcionado la información correcta, la historia es exactamente al revés, es ante el oficialismo que tienen que interceder para solicitarles un sinceramiento sobre este y tantos otros problemas que atraviesa la provincia como consecuencia de los desmanejos de los últimos años”, remarcaron.