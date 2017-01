Cortes de luz: Desde la UCR piden a Peppo "que predique con el ejemplo"

La vicepresidenta de la Convención Provincial de la UCR, Jéssica González ante el problema generado por varios cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la capital chaqueña y en varias localidades del interior provincial manifestó que “debido a las altas temperaturas y la saturación en el uso de la energía en el Chaco, como ciudadana se me hace imprescindible pensar y reaccionar sobre el uso y abuso de energía que realiza el Gobierno provincial en los espacios públicos”.

“Me refiero por ejemplo desde las lámparas (luces) del alumbrado público que permanentemente se encuentran encendidas por las mañanas y los cientos de edificios que pertenecen a los tres Poderes del Estado, que derrochan luz por las noches en los innumerables inmuebles dispersos por la ciudad que en muchos casos, son edificios de más de 5 pisos con sus luces encendidas, sin necesidad, ya que la labor pública termina a las 20 o 21 horas”, expuso.

“Entonces me pregunto y le pregunto al Señor Gobernador y a los diferentes funcionarios que se encuentran al frente dirigiendo los entes autárquicos del Gobierno provincial. ¿No les parece que deberían predicar con el ejemplo?, disparó el interrogante.

“A lo largo de casi 10 años, en muchas ocasiones escuché, vi y leí en los medios de comunicación a los diferentes gerentes de la empresa SECHEEP, solicitar a los ciudadanos que utilicen de manera racional y responsable la energía eléctrica, que tenemos que desenchufar los electrodomésticos que no estamos utilizando, o que por ejemplo utilicemos los aires acondicionados a 24°C, a sabiendas que nos encontramos en una de las provincias que lidera las más altas temperaturas del país”, planteó la dirigente radical. A lo que seguidamente expresó: “Pero jamás hemos escuchado, ni hemos visto al Gobierno provincial en acciones concretas de ahorro de energía, pero si lo hemos visto anunciando innumerable veces aumento de las tarifas, en algunas ocasiones, hasta no cumpliendo con las audiencias públicas correspondientes, que le llevaron a retrotraer sus tarifas, como así también hemos leído en las noticias en reiteradas veces la adquisición de créditos millonarios para el mejoramiento del servicio de energía, pero la verdad que la realidad indica que cada vez el servicio eléctrico es muy deficiente, por no decir pésimo”.

Para finalizar, González envió un mensaje directo al Gobernador Domingo Peppo: “Quiero hacerle llegar una propuesta concreta de ahorro de energía que también le haré llegar a los legisladores provinciales del bloque Cambiemos para que lo transformen en Ley”. “La sugerencia es que a partir de las 00.00 horas, hasta las 6.00 de la mañana permanezcan apagadas las luces de todos los edificios estatales, que solamente queden las luces encendidas de la Planta baja y si solo tuviera planta baja, que solo permanezcan encendidas las luces del hall de entrada y en ambos casos que solo permanezcan luces ornamentales del exterior del edificio que hacen al embellecimiento del mismo”, indicó.

“Espero que esta propuesta sea tomada en cuenta, ya que como todos sabemos nos encontramos en un mes critico en cuanto al servicio energético y como usuaria me gustaría que el ejemplo comience por casa”, reafirmó.