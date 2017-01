Aida Ayala entrega herramientas y maquinarias al municipio de Las Palmas

La secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Aida Ayala visitó Las Palmas, donde fue recibida por el intendente Víctor Armella y luego de los saludos protocolares manifestó que “venimos a visitarlo al amigo Armella, a felicitarlo por la gestión que está llevando adelante y también para verificar y hacer entrega de las maquinarias, herramientas y elementos que el municipio compró con el subsidio de 851 mil pesos del Gobierno nacional, en el marco del Programa de Desarrollo Local. Esta es una muestra de que con capacidad de gestión se pueden mejorar los servicios”.

“En esta oportunidad vinimos a entregar una niveladora de arrastre, una desmalezadora, un tanque cisterna de 6.000 litros con acoplado, una soldadora eléctrica con kit de accesorios, 10 carretillas, 20 palas, 5 motoguadañas, 2 motosierras, una hidrolavadora y un cargador/arrancador de baterías, elementos de uso diario e indispensables para que un Municipio pueda desarrollar sus tareas habituales sin inconvenientes”, expuso la funcionaria nacional.

“Esto también es el resultado de la nueva mirada que ha puesto el Presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio hacia el interior del interior del país, desde el inicio de la gestión de Gobierno de Cambiemos. Queremos instarlos a todos los intendentes a continuar trabajando juntos para revertir cualquier situación porque desde el Gobierno nacional existen fondos y subsidios para que sus localidades sean transformadas con más pavimentos, viviendas, redes de agua y cloacas, iluminación, veredas y planificación urbana estratégica que les permitirá proyectar sus ciudades para los próximos 30 o 40 años, entre otros programas y proyectos”, indicó Ayala.

Finalmente la funcionaria nacional remarcó que “el primer año de gestión hemos sentado el fundamento sólido para refundar la Argentina de iguales y a partir del 2017 construiremos entre todos los gobernadores, intendentes, gremialistas, sindicalistas, representantes de la sociedad civil y todos los ciudadanos el país que tanto anhelamos tener y en el que cada uno de los habitantes puedan proyectar y desarrollar sus sueños sin importar el lugar donde vivan”.

AGRADECIMIENTO DE ARMELLA

Por su parte, el intendente local, Víctor Armella expresó: “primeramente quiero agradecer y destacar el acompañamiento de Aida Ayala en forma permanente hacia los intendentes no solo de nuestro partido, sino también hacia los de otras ideologías políticas en un año muy difícil que nos tocó atravesar a los argentinos. Me siento muy halagado y sorprendido porque en un 30 de diciembre, en pleno calor que una funcionaria nacional te visite para controlar y entregar lo que se compro con un subsidio de la Nación es la primera vez que a mí me pasa como intendente”.

“Desde el inicio de su trabajo como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación nos abrió las puertas y nos facilitó la gestión para que hoy tengamos este conjunto de maquinarias y herramientas para el mejor funcionamiento del Municipio, lo que sería imposible adquirir de otra manera que no fuese a través del aporte nacional como subsidio”, indicó Armella.

A lo que luego acotó: “También hablamos con Aida sobre lo que podremos hacer en este año que se inicia en beneficio de nuestra comunidad para satisfacer las demandas que nos vienen planteando hace muchos años como la oportunidad de tener más pavimento, viviendas, con mas redes de agua potable y cloacas, con mejor iluminación, veredas cosas que se nos hace difícil a nosotros poder concretarlas”.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El intendente Armella también se refirió a la falta de apoyo del Gobierno provincial y dijo que “hemos tenido promesas importantes por parte del gobernador Domingo Peppo hace un año atrás en plena campaña electoral y estamos a un día de culminar el año 2016 y todavía no la pueden concretar como ser la construcción del Registro Civil y de otras cosas que se han comprometidos y pregonado fervientemente”.

“Hoy gracias al Presidente Mauricio Macri y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que con un autentico federalismo y priorizando al Norte argentino postergado por muchos años, nos brindan su apoyo para que podamos cumplir con los compromisos de campaña electoral que no es otra cosa que transformar a nuestra localidad en un lugar digno de ser habitado y donde los jóvenes se puedan desarrollar sin tener que ir a otros lugares con todo lo que implica el estar lejos de sus familiares y amigos”, concluyo Armella.