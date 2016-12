SITECH Federación enciende la alerta: "No está garantizado el normal inicio de las clases"

SITECH Federación rechaza “el intento del Gobierno Nacional de eliminar las paritarias nacionales”. Considera el sindicato docente que “no es otra cosa que profundizar la política que llevaba adelante el kirchnerismo, a través del pago de montos en negro, y que hoy el gobierno actual ahonda, al desligarse completamente de la escuela pública al no aportar fondos; en un país que todavía no ha resuelto la equidad necesaria entre la nación y las provincias, ya que la primera se sigue quedando con la porción más grande de los recursos coparticipables”.

Ante esta situación, este sindicato asegura que “desde la Federación Nacional Docente, hará los esfuerzos necesario para coordinar las luchas provinciales a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, a la par que advierte que “el inicio de clase no sea visto como una cuestión meramente provincial, sino que sea una cuestión nacional”.

Al mismo tiempo, SITECH Federación expresa solidaridad “con los trabajadores despedidos del Ministerio de Educación de la Nación, rechazando la política de ajuste, como ser por ejemplo la eliminación de los postítulos gratuitos que brindaba la Nación, volviendo al perfeccionamiento arancelado, constituyéndose en un negocio para algunos sindicatos o amigos del gobierno y al mismo tiempo una injusticia para el trabajador docente, dado que estará ligado su orden de mérito a los recurso económicos con los que este cuente”.

Asimismo, reitera que “no vemos voluntad por parte del Gobernador ya que todo indica que apuesta a la confrontación y no al diálogo superador que permita transitar por otros carriles que no sea el conflicto. Esta afirmación surge claramente de la reunión que mantuvo este sindicato el día 13/12/16 en la que Peppo se comprometió, por ejemplo, a regularizar la transferencia de los aportes sindicales antes de fin de año, poniendo fechas concretas, y como es su costumbre no ha cumplido, incluso desconociendo un nuevo fallo judicial haciendo gala, una vez más, de su impunidad y falta de respeto a la Justicia”.

En esa línea, recuerda que “hace más de 5 meses el gobierno retiene indebidamente los aportes sindicales, teniendo en cuenta que no se trata de dinero de la caja provincial, sino de montos que aportan los afilados mes a mes, y que el gobierno evidentemente destina para otro fin distinto para el cual el afiliado aporta”.

Además, señala que “tampoco se avanzó en los distintos problemas planteados en la reunión, como ser la devolución de los descuentos por días de paro y las elecciones docentes, por la cual hace más de 3 años se encuentran las distintas Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina trabajando en forma irregular, con mandatos más que vencidos, causando un perjuicio a todo el sistema educativo”.

En estas condiciones, remarca que “no está garantizado el normal inicio de clase, no solo por una cuestión nacional, como fue antes expuesto, sino por la intransigencia y la falta de diálogo del Gobierno Provincial, pretendiendo aplicar la receta de extorsión que utiliza la Nación con la Provincia para brindar algún tipo de solución”.

En el último tramo, se dirige al Gobernador, expresando que “este sindicato no será parte de ese juego perverso y se mantendrá en pie de lucha, por lo que no va a negociar el ajuste de los trabajadores”.