"Para Carrió la Patria es ella", dice Rodrigo Ocampo

El concejal de la capital chaqueña, Rodrigo Ocampo, se refirió a la sentencia judicial que habilita a la diputada nacional Elisa Carrió a cobrar más de 11 millones de pesos.

La cifra se desprende del convenio firmado entre el Gobierno del Chaco y quienes iniciaron sus demandas por la acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del año 1991.

Ocampo sostuvo que "luego de querer instalarse como la reserva moral de la República, resulta llamativo ver que esa suma no la done a instituciones y, públicamente, diga que la invertirá en la construcción de su casa". A ello, el dirigente camporista sumó que "Carrió desde hace 20 años vive muy bien, gozando de un sueldo de diputada nacional. Sin embargo no se la vio públicamente acompañando el reclamo y demanda de empleados y trabajadores judiciales".

Por último, Ocampo deslizó la idea de que "para la juventud que milita y camina los territorios día a día la Patria es el Otro, en cambio, parece que para Carrió la Patria es ella". Según el dirigente justicialista, "la falsa progresía que nos vendían en los 90's decía que rompió con el radicalismo por ser conservador; y al día de hoy apoyan un modelo de país neoliberal, conservador que deja afuera a millones argentinos en resguardo de los intereses de sus socios financieros nacionales e internacionales".

En tanto, desde el Ejecutivo provincial se indicó que el acuerdo fue la reivindicación de un derecho para todos los trabajadores y funcionarios judiciales que han tenido que litigar tantos años para que se les reconociera sus derechos. En ese contexto y como demandante, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Lilita Carrió, recibirá la suma de 5.000.917,97 pesos en concepto de capital e intereses, más IVA. El restante 50 por ciento de la deuda consolidada se cancelará en 120 cuotas iguales y consecutivas, sumados los intereses sobre saldos.