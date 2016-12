Presupuesto 2017:Legisladores de Cambiemos disconformes con actitud de funcionarios de Peppo

Diputados provinciales del interbloque Cambiemos rechazaron las declaraciones de los ministros de Salud y Educación de la Provincia, Mariel Crespo y Daniel Farías, respecto de los perjuicios que acarreará para sus áreas la no aprobación del presupuesto provincial 2017, haciendo responsables de esa situación al bloque opositor. Los legisladores dijeron que “Para aprobar el Presupuesto Provincial se necesitan 17 votos y el bloque kirchnerista tiene 20 diputados”.

EL DESAFÍO: MAÑANA MISMO

“Lamentamos que profesionales como son los ministros de Salud, Mariel Crespo y de Educación, Daniel Farías se presten a ser parte de una mentira tan burda como es decir que áreas tan sensible como las que dirigen se verán resentidas porque la oposición no quiere aprobar el Presupuesto 2017 cuando todo el mundo sabe que para aprobar un presupuesto se necesita mayoría simple, es decir la mitad más uno de la totalidad del cuerpo, somos 32 diputados, por lo tanto serían 17 legisladores, solo el bloque kirchnerista tiene 20, ni siquiera necesitan de nuestra presencia para aprobarlo, caso contrario desafiamos al gobierno provincial a convocar a un extraordinaria mañana mismo para aprobar solamente el Presupuesto 2017 y luego debatir en forma separada el crédito, así los chaqueños podrán ver quién dice la verdad y quién miente”, expresaron.

19 a 9

“En la sesión extraordinaria del 21 de diciembre mocionamos votar el proyecto de presupuesto original presentado el 30 de septiembre que, a diferencia del corregido presentado en diciembre, no incluía la toma de crédito, se puso a consideración del cuerpo, se votó y perdimos la votación 19 a 9, entonces está más que claro que a nadie del oficialismo le importa ni el presupuesto, ni la salud, ni la educación, ni los salarios de los trabajadores, lo único que les importa es conseguir los 3 mil millones del crédito”.

"HACE RATO QUE ESTÁN EN TERAPIA INTENSIVA"

En referencia a la actitud de los ministros Crespo y Farías señalaron que “la salud del Chaco hace rato está en terapia intensiva, hospitales cáscara, sin medicamentos, sin insumos, sin ambulancias, sin médicos porque se van de la provincia a raíz de las pésimas condiciones laborales, precarización laboral, no se aplica la carrera sanitaria a pesar de que en 2015 aprobamos la Ley, y en Educación lo mismo”. En esa línea se preguntaron: “¿De qué calidad educativa habla el ministro Farías si somos una de las provincias con más días de clases perdidos porque no han tenido la capacidad en todos estos años que gobiernan el Chaco de dar respuestas a las necesidades de los docentes? Y no solo en materia salarial, sino en infraestructura, en capacitación, en rediscutir el nomenclador, en reparar las asimetrías producidas por cambios de carreras o planes de estudio, por los comedores escolares que deben mendigar las partidas que se les transfiere, por todo esto deberían salir los ministros a los medios en lugar de ser cómplices del daño que se le hace a los chaqueños por prestarse a chicanas sin fundamento”, ampliaron.