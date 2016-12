No docentes de planta permanente y temporaria de la UNNE recibirán bonificación por única vez

En el despacho de la rectora de la UNNE, se suscribió la firma acuerdo que habilita el pago de una gratificación económica anual –por única vez- para el conjunto de trabajadores no docentes y para los trabajadores contratados de planta temporaria de ésta universidad.

El acuerdo fue suscripto por la titular de la Universidad Nacional del Nordeste, profesora María Delfina Veiravé y el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste – ATUN – Carlos Francisco Bogadopor, representando a la parte trabajadora. Acompañaron la rúbrica la secretaria general administrativa, contadora Cristina Torres y el subsecretario de Asuntos Sociales, Gonzalo Saravia y por Cristian Barnechea, prosecretario de Organización y Diego Servioli, prosecretario de Prensa de ATUN.

El acuerdo firmado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)– que nuclea a todos los rectores de las Universidades Nacionales establece una bonificación de acuerdo con una escala para las diferentes categorías del Personal No Docente de Planta Permanente. Asimismo la ATUN solicitó a la rectora Veiravé que la UNNE realice un reconocimiento a los trabajadores que se encuentran contratados en planta temporaria de la Universidad. Para lograrlo se realizaron gestiones ante los organismos nacionales que permitió otorgar la gratificación anual, por única vez, para el personal no docente de planta permanente –de acuerdo a una escala establecida vinculada a la categoría que reviste cada agente- y también para los contratados de planta temporaria de la UNNE, quienes recibirán una suma consistente en 2200 pesos, por única vez, no remunerativo y no bonificable.

Dicha suma se efectivizará en el momento que se reciban los fondos correspondientes al acuerdo FATUN – CIN.

ESCALA



El pago de esta gratificación anual para el personal no docente de planta permanente de la UNNE se realizará –por única vez- de acuerdo a la siguiente escala: categoría 7- 4000 pesos; categoría 6- 3500 pesos; categoría 5- 3000 pesos; categoría 4- 2500 pesos; categoría 3- 2500 pesos; categoría 2- 2000 pesos y categoría 1- 2000 pesos.



La titular de la UNNE manifestó en la reunión este logro tan esperado por el personal no docente y también por los agentes de planta temporaria que sin dudas redunda en la economía de todos, por lo que celebró las gestiones exitosas realizadas a nivel nacional oportunamente para lograr éstas gratificaciones.