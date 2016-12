ATECH plantea la modificación de la Ley de Financiamiento Educativo

ATECH plantea la necesidad de la modificación de la Ley de Financiamiento Educativo y de “que se garantice un piso digno en blanco para todos los docentes”. Pone énfasis en que la Nación no debe lavarse las manos respecto a los salarios docentes.

Ante el anuncio reciente del Gobierno nacional respecto de que el salario docente debe discutirse en cada provincia, ATECH ratifica su posición de público conocimiento al respecto.

“Claro que debe discutir cada Provincia los salarios con sus respectivos docentes… lo que no puede ni debe hacer el poder central es desligarse de una responsabilidad indelegable que le cabe constitucional y legalmente como es la de garantizar el presupuesto adecuado y suficiente para una verdadera asistencia en materia educativa a las provincias –con la transferencia de fondos en blanco, el mantenimiento y sostenimiento de los planes nacionales educativos, con las características mencionadas-“, plantea el sindicato docente

“Si hay algo que no puede borrarse –aunque se quiera-, es la historia, y el accionar de cada institución, de cada partido político, en suma de cada sector de la sociedad con el paso del tiempo”, remarca ATECH. Para luego señalar que es un reclamo viejo que viene llevando adelante este sindicato por la modificación de la Ley de Financiamiento Educativo, “para que justamente no se haga depender el presupuesto para la Educación de los vaivenes de la economía, sino que se garantice la gran porción suficiente y adecuada como piso, del presupuesto general para la Educación. Y a través del mismo, se garantice un piso suficiente de salario –en blanco- con la incorporación de todos los montos en negro al sueldo básico de todos los docentes del país, y no que dicha decisión nacional termine representando un ‘techo’ como finalmente ocurre”, expresa el sindicato que encabeza Rosa Petrovich.

“La discusión salarial en particular, de los docentes de cada jurisdicción con sus respectivos gobiernos provinciales cae de maduro, y vaya si se discute y lucha permanentemente por los mejores salarios en el orden provincial-, pero intentar sacudirse la responsabilidad que le cabe al poder central nada más ni nada menos que en lo que respecta a uno de los pilares fundamentales de toda sociedad, como lo es la educación, representa no menos que una nueva afrenta a los intereses y derechos del conjunto de la ciudadanía argentina”, reafirma el cuestionamiento ATECH.

“Planteamos con autoridad desde la ATECH, pues particularmente el reclamo por la modificación de la Ley de Financiamiento Educativo, y con los objetivos que debe garantizar la reclamamos desde que era proyecto… luego una vez sancionada, vigente, a los gobiernos que se fueron sucediendo. Hoy, el golpe de gracia a la educación argentina con la decisión aquí criticada constructivamente del Gobierno nacional, que representa sin más toda una definición política de cómo la considera”, indica ATECH.

En tal sentido, advierte que “una decisión de estas características tiene una sola dirección: la destrucción lisa y llana de la educación pública, estatal, gratuita y obligatoria en nuestra República. Cuánta contradicción frente a la ‘preocupación’ esgrimida por la tan mentada ‘calidad educativa’, que utilizan para las tribunas… pero que en suma terminan haciendo exactamente lo contrario!!!”, resalta con mucho énfasis.