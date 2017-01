María y Érica Ferrazzano traen Noche de Ballet

El sábado 17 de diciembre, a las 21, en el complejo cultural Guido Miranda (Colón 164) se presentará el Ballet de María y Érica Ferrazzano, en el marco del ciclo Metropolitano de la Danza de ATACCH. La entrada general es de 150 pesos.

En la ocasión presentará Noche de Ballet , espectáculo protagonizado por las galardonadas en Danzamérica 2016 con coreografías Clásicas y Contemporáneas: Ballet Ferrazzano, segundo premio en clásico y contemporáneo y tercer premio en neoclásico y Preballlet; Mención especial en Clásico y segundo premio en Contemporáneo y las solistas, Paloma Frette 1 medalla de bronce y 1 medalla de plata; María Belén Kadlec, medalla de plata; María Antonella Sívori Ferrazzano, 2 medallas de bronce en Danzamerica , seleccionada en el Certamen Julio Bocca, Beca AAB; Florencia María Pared Ferrazzano 2 medallas de plata, 1 de bronce 1 mención especial en Danzamérica 2016, 3er premio en el Valentina Koslova International Ballet Competitión, Beca AAB; María Constanza García, medalla de Bronce; Ludmila Insaurralde, Mención especial en Danzamérica 2016, Beca AAB; Beca Vasiliev Academy of Classical Ballet; Valentina Etcheverry (Mención especial y medalla de bronce danzamérica 2016, Beca Cuban Classical Ballet of Miami School en el Valentina Koslova International Ballet Competition, Beca AAB, Seleccionada en el Certamen Julio Bocca; María Renata Cardeli, medalla de plata y de oro, beca para participar en el Certamen Ciutat de Barcelona 2017, Beca AAb y Beca Vasiliev Academy of Classical ballet; María Agustina Vecchietti, medalla de Plata en Danzamérica 2016

La nueva producción 2016 Límite, Libertus, Suitte Floral, Vals para Elena y Tiempo de vals completarán el programa de cierre de la Temporada 2016 que sumo más de 30 presentaciones en Resistencia, Corrientes, Córdoba, Formosa, y Posadas.