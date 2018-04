La Justicia dictamina que los miembros de las Juntas de Clasificación tomen posesión de los cargos

SITECh Federación hizo saber que hoy “el Juzgado Civil y Comercial Nº 21, a cargo del juez Julián Flores …resuelve modificar la medida cautelar innovativa permitiendo la toma de posesión de los cargos electos de las autoridades de la Junta de Clasificación y Tribunal de Disciplina…”. Al respecto, considera que esto constituye “un primer acto de justicia ya que una medida cautelar presentada por el apoderado de lista 10, Pedro López imposibilitó la toma de posesión el primer día hábil de abril tal como establece el Estatuto del Docente”.

Ante este nueva sentencia, SITECh Federación requiere “que la ministra de Educación dicte los instrumentos legales pertinentes y disponga en forma inmediata la toma de posesión de los cargos, tal cual se realizó cuando se notificó de la cautelar que disponía la suspensión, más aun si tomamos sus propias palabras de que son respetuosos de lo que dicta la Justicia, aunque en esta situación no sea del agrado del Ministerio de Educación”.

“En relación a la cuestión de fondo, es decir, el amparo presentado por el apoderado de la lista 10, el mismo juez resolvió aceptar como tercero a este sindicato a través de su representante legal por lo que consideramos que tendrá resolución rápida teniendo en cuenta las falacias argumentadas por el señor Pedro López que tienen que ver con dos mesas del nivel primario de Corzuela”, explica SITECh Federación. A lo que seguidamente señala que “está plenamente documentado la extemporaneidad de los recursos presentados, cuestión esta que de por si invalidarían cualquier tipo de reclamo. Es conocido en el terreno legal hasta por un estudiante de derecho que el hecho de presentar fuera de término el reclamo imposibilita cualquier resultado favorable”.

Por otra parte, considera “totalmente irracional la pretensión de la lista 10 de intentar anular una mesa por el hecho de haberse habilitado a las 9.50, aclarando que el horario de sufragio estaba dispuesto desde las 9 hasta las 19 horas por lo que la afirmación de que los docentes no pudieron votar por esa demora es una mentira. Algo similar sucede con la mesa 392 de Corzuela en la que el certificado de apertura figura erróneamente que se abre la misma a las 19 horas y se cierra a la misma hora, queda claro que de ser así ningún docente hubiera votado por lo que se trata claramente de un error de consignación incorrecta de horarios y si tomamos en cuenta la concurrencia de votantes en esa mesa resulta que en la misma sufragaron más docentes que el promedio de votantes de las demás mesas”, expone.

“Está claro que estas mentiras no pueden ser sostenidas ante cualquier juzgado imparcial, ya que todo lo que alegamos está debidamente documentado y el representante legal de SITECh Federación probará suficientemente las falacias del apoderado de la Lista 10”, afirma el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Recuerda SITECh Federación que “a través de la lista N° 2, en el 2.013 ganó ampliamente y en esa oportunidad por maniobras del Ministerio de Educación, Junta Electoral, el personaje Pedro López y el Juzgado N° 6, imposibilitaron la toma de posesión de los distintos cargos de Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina, burlándose de la voluntad de los docentes. En esa oportunidad se destaca, que con una maniobra similar a la que se pretendía en esta oportunidad, este personaje con la complicidad del juez, dictó la medida cautelar y cajoneo el amparo, por más de un año, impidiéndonos la participación como terceros”, indica el sindicato docente.

“En estas elecciones, a pesar de que el ex ministro Farías y el Gobierno de la Provincia maniobraron abiertamente para que no se repitan los resultados del año 2.013, favoreciendo a gremios amigos, que oportunamente fueron denunciados, no solo no lograron ese objetivos, ya que la docencia ratificó la confianza en este sindicato que logró obtener mejor resultado que en el año 2.013”, sostiene SITECh Federación.