Organizaciones sociales en estado de alerta y movilización

Los movimientos populares que integran la CTEP Chaco (MTE, Mp La Dignidad, Movimiento Evita), CCC, Barrios de Pie, PTP - PCR, Originarios en Lucha se declaran “en estado de alerta y movilización constante ante la falta de diálogo del gobierno provincial”.

“Habiendo agotado todas las instancias de pedido formal de audiencias para con el gobernador Domingo Peppo para discutir sobre la difícil situación social que se vive en nuestra provincia, pedido de audiencia que fue solicitado mediante nota en mesa de entrada en secretaria privada el 15 de febrero y de la cual no tenemos ningún tipo de respuesta, y ante lo sucedido en la jornada hoy donde fuimos convocados por el ministro de Gobierno, Martín Nievas quién nos debía recibir a las 10, motivo por el cual en primera instancias nos movilizamos sin cortes de calles pero ante una nueva suspensión de reunión consideramos que desde el gobierno provincial no existen intenciones de resolver los problemas a través del diálogo es por este motivo que nos declaramos en alerta y movilización profundizando nuestro plan de lucha y avisamos que si los cortes de calles y rutas se profundizan es pura y exclusivamente por decisión del Gobierno que no recibe a las organizaciones populares”, exponen las organizaciones.