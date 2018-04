Aumento a magistrados: La Unión Judicial presenta recurso de queja y anulación

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco se expresó en relación al pago de títulos a magistrados. En documento expresa: “La Ley 1.198 es la que establece el pago de títulos primarios, secundarios, terciarios y universitarios a todo el personal que presta servicio pública, los tres poderes del Estado en la administración del Estado. El ser juez no es un título, es un cargo; médicos, ingenieros, contadores, etc., tienen tanto o más estudios que los abogados ya que se capacitan constantemente por el avance de la ciencia y la tecnología y por la responsabilidad de sus decisiones”. Luego señala: “El manoseo de la Ley 2.471 realizado por el Poder Ejecutivo, abre la puerta y la ventana para que todos los profesionales que prestan servicios en la administración pública inicien reclamos administrativos y judiciales. A partir de la sanción y puesta en vigencia de la Ley 2.895, que es la que rige toda la materia salarial del Poder Judicial, la Ley 2.471, anterior a ésta, de la época de facto, de la Junta Militar, queda únicamente aplicable para la administración central y no ya para el Poder Judicial, el Decreto N° 492/18, impuesto por el Ejecutivo lo busca readecuar, por lo que habiendo ingresado a la Cámara de Diputados de la Provincia como proyecto de Ley N° 1263/18, la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, hoy lunes 23 de abril de 2018, interpuso un recurso de queja y anulación ante la Presidente y la Comisión de Hacienda y Presupuesto”, anunció el gremio judicial.

“Los argumentos que esgrime el Superior Tribunal de Justicia para convalidar el Decreto 492/18 con la modificación del porcentaje a pagar por título son los de limitación de ejercer el título y dedicación exclusiva y excluyente; exactamente los mismos argumentos que tiene la Bonificación por Incompatibilidad, que otorga el Decreto 556/18, por lo que se debería utilizar éste adicional con un 30 por ciento para todo el personal judicial o directamente llevarlo al básico pero siguiendo la estructura de cargos detallada en la Ley 2.895”, plantea la Unión Judicial.

“El espíritu de la sanción de la Ley 6.764, fue incorporar la Mayor dedicación respetando la 28.95 ya que la misma en el artículo 4 dice: ‘los coeficientes porcentuales se aplicarán para la determinación de cada cargo sobre el 100 por ciento de la remuneración total del juez del STJ’ ratificado esto en las sentencias 296 y 22 de la causa Muller, las que ordenan trasladar todo lo que integra el sueldo del Juez al resto del personal, según el régimen de coeficientes porcentuales, indica el sindicato que encabeza Walter Bernard.

“Estos actos de gobierno que se manejan con soberbia, altivez y egoísmos, con mezquindades, arbitrariedades y ficciones, que corrompen las leyes y las Constituciones en cuanto a sus bases, principios generales y fines que estas regulan, son los que después generan deudas millonarias que tiene que soportar el pueblo de la Provincia del Chaco”, afirma la Unión Judicial. Ante esto, solicita a nuestros legisladores “que corrijan estos errores, la nulidad del Decreto 492/18 y que se distribuya en forma justa y equitativa, con aumentos porcentuales que respeten la estructura de cargos del Poder Judicial siguiendo el ejemplo de lo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.