Presentan la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena Nº 4

Las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, a través de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüísmo, hicieron el acto de conversión de la Escuela Bilingüe Intercultural Nº 3 de Wichi El Pintado a Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena Nº 4 “Benito Álvarez”.

Al respecto, el subsecretario de Interculturalidad y Plurilingüísmo, Ricardo Roszezuk, acompañado por el asesor legal Enrique Soto, expresó que “el ministerio por medio de la Resolución Nº 1563/18 habilitó la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena dando respuesta al pedido realizado por la comunidad educativa (padres, vecinos, docentes y ex estudiantes) que desde hace tiempo anhelaba poder conformar esta institución escolar cogobernada por el Consejo Comunitario de esta población, que en su mayoría pertenece a la etnia wichi”.

Proceso de organización

“El miércoles nos constituimos en el lugar, junto con el director de la Regional Educativa 9, Sergio Báez, primero fuimos al domicilio legal del Consejo Comunitario (conformado por miembros de la comunidad y un cacique), que está reconocido por el ministerio desde el año pasado, para hacerle entrega de la Resolución de traspaso y habilitación, para ello labramos un acta para la entrega de esta escuela pública secundaria de Wichi El Pintado a la EPGCBII Nº 4, que también seguirá dependiendo del ministerio”, explicó el asesor Soto.

Señaló que “la Ley Provincial de Educación Comunitaria Bilingüe Intercultural Nº 7.446/14, establece que este tipo de instituciones escolares deben ser dirigidas por el Consejo Comunitario y éste tiene derecho a elegir al director, que preferentemente debe ser aborigen”, por ello comentó que ese día los integrantes de la comunidad se quedaron sesionando para designar a sus representantes en la nueva escuela. “Nosotros no fuimos a designar docentes, el Consejo eligió al director de la EPGCBII Nº 4 y ya le comunicó al director de la Regional Educativa; ahora están en el proceso de proponer a los docentes para que ocupen los espacios y los cargos, y según la ley, en un 50 por ciento deben ser elegidos por el Consejo y el otro 50 por ciento por el Ministerio”. En ese sentido, manifestó que “con respecto a los docentes titulares de la ex Escuela Secundaria Bilingüe se obró de acuerdo a lo que establece el artículo 21 del Estatuto del Docente, que determina que: en caso de baja de categoría o cierre de establecimiento el docente queda en disponibilidad; y de hecho ese día les explicamos bien su situación y deben presentarse en la Regional para luego esperar el ofrecimiento de cargos de la Junta de Clasificación de la sede de Sáenz Peña. Mientras –aseguró- que a los docentes titulares no se les modificará el sueldo, por zona. En tanto que –precisó- a los docentes interinos y suplentes les explicamos el procedimiento y les manifestamos el compromiso del ministerio, a través del director de la Regional 9, sean incluidos éstos en el plantel de acuerdo al 50 por ciento que debe proponer la cartera educativa. No es cierto, que dejamos a docentes en la calle. Estamos trabajando y acompañando el proceso de organización del Consejo Comunitario junto con los docentes resguardando la estabilidad laboral”, sostuvo Soto, quien consideró que “seguramente para este lunes estará funcionando normalmente la nueva institución”.