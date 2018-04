La Unión Judicial vuelve al paro el jueves 26 y viernes 27

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco realizó una asamblea el viernes 20 de abril, por la tarde, en Presidencia Roque Sáenz Peña, la Asamblea. Luego de un largo debate resolvió cambiar la modalidad de protesta convocando para el jueves 26 de abril, a paro general de actividades a partir de las 12.30 horas, y retiro de los lugares de trabajo hasta las 00.00 horas; y convocando para el viernes 27 de abril a paro general de actividades con retiro de los lugares de trabajo, a partir de las 11.30 horas y hasta las 00.00 horas. Esta decisión fue adoptada por la asamblea con el objetivo de concentrarse en los juzgados más importantes de cada jurisdicción y para la ciudad capital en la intersección de López y Planes y Brown para “de ésta manera seguir demostrando el certero y profundo malestar de los trabajadores de la Justicia ante el dictado y efectivo pago de los Decretos 492/18 y 556/18, que constituyen una nueva injusticia cometida por el Poder Ejecutivo y respaldada por el Superior Tribunal de Justicia y por el Sindicato de Empleados Judiciales”.

La Unión Judicial reafirma que “los decretos son discriminatorios y no subsanan la pérdida del poder adquisitivo del año pasado y del presente año, son violatorios a reiteradas sentencias ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, violentan las porcentualidades legales y no respetan los acuerdos alcanzados anteriormente con el Poder Ejecutivo y con la totalidad de los integrantes de la Mesa Salarial del Poder Judicial en el año 2017, cuando se consensuó y se remitió al Poder Legislativo el Proyecto de Ley 3655/17”.

“La nueva modalidad de reclamo significa para el jueves 26, que el trabajador que se adhiera a la medida de fuerza, se retirará y no tendrá que regresar al trabajo luego de las 12.30 horas, hasta la siguiente jornada, por lo cual el servicio gratuito que desde hace muchos años los judiciales chaqueños brindamos ad honórem al justiciable, al Poder Judicial, al Estado en general, sin recibir ningún tipo de compensación por parte del mismo, quedará en ésos casos sin efecto”, explica la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco. Luego amplía que “son ésas horas extras, que pueden ser 2, 4, 6 horas, o más, que no figuran en ningún libro o estadística oficial, que las mantienen escondidas de la opinión pública porque no las pagan. Son horas extras que cobran muchos trabajadores de otros sectores, lo que demuestra que la Justicia ejerce una real desnaturalización de las jornadas de trabajo, asimismo cuando intervenimos como justiciables se niegan a reconocer nuestros derechos, con recursos o medidas cautelares cajoneadas o con garantías negadas, siendo que en casos idénticos se les hace lugar; o con descuentos por días de paro injustos, arbitrarios e ilegales, pero hasta incluso desproporcionados, ilógicos, aplicados con la referencia de días hábiles siendo que para las licencias compensatorias aplican días inhábiles”.

Por todo esto la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, se mantiene en la postura de solicitar a los tres poderes estatales del Chaco, que tienen incidencia en la cuestión salarial, “que tomen de ejemplo la política salarial que la Corte Suprema de Justicia utiliza para los aumentos en sus sueldos, respetando la estructura de cargos administrativos, que dejen de utilizar pensamientos raros y maliciosos que sólo traen el empobrecimiento general; doctrinas de pagos en negro o aumentos porcentuales diferenciados que benefician a los cargos más altos y que respeten la Constitución Nacional, la Provincial y la Ley 2.895, ya que recordamos que la mayoría del personal judicial administrativo es el que sostiene este servicio, realizando tareas técnicas y profesionales, y hoy se encuentra perjudicado por ésas doctrinas salariales erróneas, utilizadas hace varios años”, expone.