Elda Pértile: "Nos reuniremos las veces que sean necesarias para lograr el quórum"

Tras la caída de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada nacional Elda Pértile puso en cuestionamiento la actitud de sus pares oficialistas y adelantó que el proyecto de ley sobre tarifas será presentado en el Senado. Aseguró que la propuesta que plantean es racional y, básicamente, deben seguir el mismo ritmo de los salarios.

Después de que este último miércoles fracasara la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir y aprobar un freno a los aumentos de tarifas, la diputada nacional por Chaco, Elda Pértile repudió la actitud de sus pares que no estuvieron en sus bancas,. “Se siente impotencia porque no pudimos concretar ninguna sesión en el Congreso, ni la especial ni la ordinaria”, manifestó la legisladora chaqueña.

Cabe recordar que por la falta de un legislador la oposición no llegó al quórum y fracasó la sesión. “La sesión especial para tratar las tarifas y otros proyectos estaba programada para las 11 horas pero eran las 12 horas y los diputados de Cambiemos no se sentaron en sus bancas para no dar quórum”, reprochó Pértile y acerca de la actitud del diputado nacional Olmedo calificó de “terrible y lamentable”.

La movida previa al intento de sesionar fue encarada por el bloque kirchnerista, con el fin de poner en tratamiento 6 proyectos para congelar los incrementos de tarifas y retrotraer su valor. La solicitud fue acompañada por el Frente Renovador, el bloque Argentina Federal y la mayor parte de la oposición.

Al respecto, Pértile expresó, en declaraciones a Chaco en Linea Radio, que “desde el interbloque Argentina Federal en conjunto con el Frente Renovador hemos presentado en conferencia de prensa un proyecto de ley sobre las tarifas” y aunque la diputada nacional no brindó mayores detalles de la propuesta dijo que se trata de “tarifas coherentes a los tiempos que vivimos”.

“Hemos planteado que las tarifas deben seguir el mismo ritmo de los salarios, que las Pymes tengan tarifas mayoristas como indicadores y los comercios un promedio, porque la realidad es que la ciudadanía no puede hacer frente a estas tarifas de los servicios públicos como agua, luz, gas y peaje, entre otros”, indicó la diputada nacional justicialista.

Mientras, Pértile aseguró que con sus pares “no pensamos aflojar” y remarcó que los diputados de la oposición se reunirán “tantas veces como sean necesarias” hasta lograr el quórum y poder debatir las tarifas. Además, adelantó que “el proyecto sobre tarifas será presentado en el Senado de la Nación”.