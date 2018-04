Interpelación a Ocampo: Peche sostiene que "la presencia del ministro, se dió conforme al reglamento"

El jefe de la bancada del interbloque Cambiemos, Carim Peche, se refirió a la interpelación al ministro de Hacienda, Cristian Ocampo y su equipo económico. “La evaluación primero es que funcionan la instituciones democráticas, lo institucional, es muy importante, el ministro se presentó con todo su equipo, respondió, no digo a todas las preguntas, porque algunas no las respondió, tuvo la oportunidad de hablar como lo marca el reglamento”, expresó el legislador.

“Nosotros hicimos las preguntas que correspondían, contestó y otras no”, observó el legislador provincial de Cambiemos. No obstante indicó que la “evaluación es que la presencia del ministro se dio conforme al reglamento, tuvo la obligación legal de hacerlo por la interpelación”.

“En segundo lugar, creo que esta situación que hay 7 denuncias de fraude a la administración pública, realizado por un fiscal federal de la nación, esto es de público conocimiento, se produjeron allanamientos a su estudio contable; y lo otro que me llamó la atención es el gasto en publicidad”, expuso Peche. Luego señaló que “fueron 322 millones de pesos en dos años que se giraron al fondo FAPPO de los cuales, repito porque me quedé sorprendido fueron 322 millones de pesos, lo que da un gasto de prácticamente 430 mil pesos por día en publicidad”, precisó y debido a ello “le pregunté, si bien respondió que a él no le corresponde la administración del fondo de la fiduciaria no es un tema menor del que estamos hablando”, opinó Peche.

También comentó que “le preguntamos cuál es la lista de los medios, y dijo que no la tiene, que cree que son como 800 medios, con lo cual creo que sí es una falta de respeto porque tiene esas preguntas hace 15 días en la mano, tranquilamente podría haberla conseguido, de cuál es la lista de medios que cobran”, planteó. “Está bien que sabemos que los medios necesitan, estamos hablando del fondo fiduciario FAPPO, no hablemos de lo que gastan los entes autárquicos, que eso es una cuestión aparte”, consideró el legislador radical.

“Más allá de todo no venía a darnos explicaciones a nosotros, lo que debería hacer es darle explicaciones al pueblo del Chaco, porque él es el hombre que administra los recursos, el dinero de todos los chaqueños”, afirmó Peche. Tras lo cual, señaló: “A ellos le debe dar las explicaciones, y a la justicia que le dé la explicación por lo que fue imputado por estos delitos contra la administración pública, y que trae a varios funcionarios detenidos y presos, que seguramente, la justicia determinará aplicando el principio de inocencia, pero esta es la realidad de nuestra provincia”.