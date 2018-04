El partido Socialistas Unidos por el Chaco repudia declaraciones de empresarios por los cortes de calles

Ante la preocupacion de “empresarios” y “comerciantes” sobre los reiterados cortes de calles y rutas llevados adelante en la provincia del Chaco, el Partido Socialistas Unidos por el Chaco , por medio de su presidente, Emerenciano Sena, expresa:

“Los piquetes de calles y rutas, no son los responsables de la situación económica que vive hoy el país, todo lo contrario. Los empresarios y comerciantes, tendrían que preocuparse, por el aumento desmedido de los precios, que hace que miles de familias no accedan a una buena alimentación, ni a una calidad de vida mínimamente digna”.

Más adelante, señala que “nos parece una falta de respeto a los chaqueños estas expresiones salidas fuera de lugar, y contexto ante la realidad que hoy vivimos, donde el hambre y la pobreza son la constante, les pregunto a los empresarios y comerciantes: ¿son los piqueteros los responsables de que ellos aumenten desmesuradamente los precios?¿son los piqueteros los responsables de las políticas de ajuste , hambre y miseria que aplica el gobierno nacional?”, deja los interrogantes. A lo que seguidamente indica que “En todo caso, que ellos (los empresarios y comerciantes) no aumenten los precios, y permitan que la gente viva, y se alimente correctamente, y se nieguen a llevar adelante el ajuste de precios, y sería otra la reacción de seguro la gente, o prefieren ¿ los saqueos, de manera constante, como ya sucedió en los 90?”, se pregunta.

Luego, el presidente del partido Socialistas Unidos por el Chaco remarca que “Hoy la gente se manifiesta, legítimamente, por derechos que el macrismo no respeta”. Poco después, asevera: “El pueblo, conformado por personas que no tienen respuestas a sus derechos pisoteados, que son las que necesariamente y sin salida como método cortan las calles y rutas, no saquean, ni cometen delitos, aun en la desesperación de sufrir la desocupación y el hambre permanente de sus familias. Indudablemente parece ser que con las declaraciones de los empresarios y comerciantes, se busca, lo peor, el enfrentamiento entre las partes”, advierte.

Sena repudia “estas expresiones, de empresarios y comerciantes, desde todo punto de vista”.