Causa Caballero II: El jueves 19 será la tercera jornada del alegato fiscal

Para este jueves 19, se espera que el Ministerio Público Fiscal presente su pedido de pena para los ex policías y militares juzgados en el juicio oral de la causa Caballero II. Será la tercera jornada del alegato fiscal, que comenzó el viernes 23 de marzo.

Luego del detalle de testimonios y hechos que se imputan en jornadas anteriores, se espera que este jueves el Ministerio Público Fiscal presente su pedido de pena a los represores juzgados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones.

De no mediar imprevistos, todo indica que este jueves el 19 de abril, desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Hipólito Irigoyen 33 culminará la acusación formal del Ministerio Público con el pedido de pena por parte del fiscal Patricio Sabadini para los ex policías y militares imputados en la causa Caballero II, que investiga la comisión de torturas, desapariciones forzadas, privación ilegítima de libertad, y violación en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico militar.

La de este jueves será la tercera parte del alegato fiscal, que comenzó el viernes 23 de marzo y continuó el jueves 5 de abril, con la descripción por parte del fiscal Carlos Amad y del fiscal Diego Vigay de los testimonios, hechos y pruebas documentales sobre las fundamenta la acusación a los 12 represores imputados.

En ese sentido, durante su parte del alegato, Amad afirmó: “Después de meses de juicio hemos escuchado testimonios descarnados de decenas de víctimas en ese suceso penoso para la historia de esta provincia y está debidamente comprobado la ejecución de un plan sistemático criminal que tuvo lugar en la Brigada de Investigaciones”.

Por su parte, Vigay enumeró las imputaciones que pesan sobre Gabino Manader, uno de los jefes en la estructura clandestina, partícipe en torturas y violaciones; José Francisco Rodríguez Valiente, señalado como el encargado de fraguar declaraciones apócrifas obtenidas mediante palizas y amenazas; y los militares Luis Alberto Patetta, José Tadeo Luis Bettolli, encargados del enlace de Policía chaqueña con el Ejército, implicados en la desaparición forzada de Morel y Ayala. También figuran como responsables de crímenes gravísimos Ramón Esteban Meza, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra y Miguel Pelozo. Además se imputa al ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, por el caso de Nora Valladares, emblemático por el extremo de sadismo alcanzado.

Hacia la sentencia

El 22 de febrero, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y la de la Nación presentaron su alegato con un pedido de 8 perpetuas (Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marin, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta Albino Luis Borda, José Tadeo Luis Bettolli, todos ellos con un promedio de entre 6 y 8 hechos imputados). Además se solicitaron 4 condenas por penas de más de 20 años de prisión ; 25 años para Jorge Ibarra (dos hechos) y 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi (por un hecho). En todos los casos se imputó por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real, tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en concurso real, desaparición forzada agravada por resultado de muerte y por el delito de violación.

Este jueves con la presentación del pedido de pena reclamada quedará el camino allanado para la presentación del alegato defensor y una vez concluida la etapa de réplicas y dúplicas, el dictado de la sentencia.