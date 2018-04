Docentes de Escuelas de Comercio molestos con el impacto de la transformación educativa

Docentes de materias contables y de escuelas de Comercios exponen malestar por el impacto que tiene la transformación educativa en esas áreas. Explican que presentaron un proyecto para para que no se pierda la modalidad pero hasta hoy no han tenido respuestas.

Profesores de materias contables y de escuelas de Comercios expresaron malestar por la incertidumbre que les provoca la transformación educativa. Dicen que se pierden la mayor parte de las materias contables

“Con la transformación que se está haciendo actualmente, la modalidad actual de polimodal se va a perder, la transformación educativa está sucediendo y aparece lo que sería el tercer año del ciclo orientado”, indicó a Chaco On Line, Karina Fernanda Cordi, profesora de Ciencias Económicas. Ante esto, explicó que presentaron un proyecto con la intención de que no se pierda la modalidad. “Nuestra intención es que no se pierda la modalidad. Hay que tener en cuenta qué orientación, que es lo que se va a implementar a cada alumno, que tenga tercero, cuarto y quinto año con orientaciones específicas”, apuntó.

Preocupa el impacto que tiene la transformación educativa en los profesores del área contable. “Al desaparecer el polimodal nuestra orientación se va a ir desgastando; es más, perdemos en esta transformación el 80 por ciento de las materias contables”.

Luego, Cordi comentó que por esto presentaron un proyecto con la intención de que no se pierda la modalidad. “Hay que tener en cuenta qué orientación, que es lo que se va a implementar a cada alumno, que tenga tercero, cuarto y quinto año con orientaciones específicas. Así el caso de Economía de Administración así como Sociales y Naturales”, indicó.

“La modalidad implica que el alumno tenga materias específicas desde el primer año que ingresa a la escuela, entonces quiere decir que tiene una amplitud de conocimientos generales, con el conocimiento el saber del alumno es mucho más que aquel que va a ingresar en Economía de la Administración, entonces como nadie tuvo en cuenta esto cuando sacaron las orientaciones por esta modalidad”, expuso la profesora de Ciencias Económicas.

El malestar se profundiza porque presentaron un proyecto en 2.016 pero no hubo avances. “Todavía sigue en el Ministerio, con dos devoluciones, y mas o menos desde octubre del año pasado no tenemos respuesta, fuimos en febrero como hubieron cambios de autoridades , no solo a nivel del Ministerio sino también en el Nivel Secundario y nos dijeron que lo estaban analizando, así es que mientras estamos perdiendo calidad educativa”, dijo la docente.

En tanto, Viviana Testi, profesora de Ciencias Económicas, señaló que “a los docentes les afecta la carga horaria de materias a dictar y de calidad educativa, los alumnos dejan de obtener todas las materias específicas del área, dejan de tener una posible salida de base universitaria por elección”.

“Al dilapidarse o eliminarse la parte de modalidad hace que no puedan tener la opción libre de poder ir a una escuela que tenga base en conocimientos básicos, en lo que es recibos de sueldos, inscripciones al monotributo, derechos, defensa al consumidor y un chico que debe votar tiene que saber dónde está parado, ya que desde que nacemos tenemos CUIL y necesitamos saber para qué sirven y esto deben tener en la escuela, sin embargo lo están eliminando”, planteó Testi.

Por su parte, el profesor Carlos Leopoldo Benítez de la Escuela de Comercio, apuntó que “se van a cerrar las escuelas de Comercio y se van a convertir en bachillerato, es muy básico y se pierde la especificidad”.

Laura Mariel Horvat, representante de la Unión Docentes Argentinos en las mesas técnicas, indicó que “como sindicato somos invitados para participar de las reuniones de las Mesas Técnicas y ellos no están dentro de las competencias, los únicos que pueden respaldarle a ellos son los sindicatos; a nosotros no nos interesa el color político, ni si son de otros gremios o si son nuestros afiliados". Poco después, anticipó que "vamos a ver en qué podemos ayudarles, cómo podemos acompañarlos, ya que los docentes son los que salen afectados y están perdiendo sus fuentes de trabajo”.

“Los docentes afectados son de Resistencia y del interior, de toda la provincia y las escuelas de Comercio son las que más afectadas están y son las que tienen la carga de la modalidad”, detalló la representante sindical docente. Además, precisó que hay más de 50 escuelas de Comercio en toda la provincia.

“También nuestros estudiantes son los afectados, porque van a ser nuestros profesionales del mañana. Con la pobreza del conocimiento que le estamos ofreciendo vamos a conseguir profesionales mediocres, es por eso que hay que prepararlos es lo más importante”, remarcó.