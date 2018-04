El centro de salud del barrio Emerenciano lleva la prevención del cáncer de útero al barrio San Antonio

El domingo 22 de abril, a las 9, el centro de salud del barrio Emerenciano por medio de su equipo profesional formado por obstetras y enfermeras irá al barrio San Antonio, ubicado en Fortín Rivadavia al 3.500. El objetivo es realizar el PAP a todas las mujeres de ese lugar para prevenir el cáncer de útero.

Los requisitos para poder ser atendidas son: no colocarse óvulos; no mantener relaciones sexuales durante dos días antes del PAP y no estar menstruando. Se tomarán muestras y se obtendrán los resultados en un término no menor a los 10 días.

Esta actividad está enmarcada en la protección integral de la mujer.

Desde la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Unidos por el Chaco entienden que “si prevenimos podemos salvar muchas vidas, para ello es importante generar conciencia e ir donde se hallan las mujeres pobres que difícilmente tienen acceso a un control permanente”. Luego anunciaron que “esta actividad es la primera de muchas que iremos realizando en los distintos barrios de la provincia del Chaco tendientes a dignificar a la mujer y a su entorno.