FeCACh disconforme con la obligatoriedad del posnet

La Federación de Colegios de Abogados del Chaco (FeCACh), expresó su disconformidad y preocupación en virtud de la obligatoriedad del uso de medios electrónicos dispuesta por la AFIP, como formas de pagos impuesto a los profesionales del Derecho, ello de conformidad a la Ley 27.253 y Decreto 858/16.

Desde la entidad integrada por los Colegios de Abogados de Resistencia, de Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, General San Martín y Juan José Castelli, manifestaron: “Consideramos errónea la decisión de AFIP incluir a los profesionales del Derecho y de otras profesiones, toda vez que los profesionales del Derecho no prestan servicios de consumos masivos, y que si de pagos electrónicos refiere, para ello nuestra regulación de honorarios se realizan dentro de los expedientes judiciales por vía de transferencias bancarias, siendo ello una metodología electrónica pre-establecida, metodología ésta que, habitualmente, se aplica para cancelación de honorarios”.

En tal sentido, el presidente del Colegio de Sáenz Peña, Edgardo Reguera, precisó que “hay que resaltar que el servicio que brindan los abogados es de orden particular, de carácter puntual e indeterminado en el fin específico, no tenemos una góndola en los estudios con paquetes a medida, como un producto de consumo masivo. Los honorarios son regulados a medida, puntualmente para cada caso concreto, lo cual de difícil determinación hasta tanto no exista sentencia firme que establezca el capital sobre el cual determinarlos”, citó.

“Sin embargo, como interpretamos que la sociedad de los tiempos que vivimos no tolera críticas, si las mismas no vienen unidas a potenciales soluciones, y teniendo presente del rol social que debe necesariamente cumplir el abogado, estamos analizando la posibilidad de sugerir a la AFIP la utilización alternativa de distintos medios de pago que podrían sustituir al establecido”, expuso.

Reguera afirmó además que “es por ello que hemos tomado conocimiento de que existen diversos de pago electrónicos, como ser Mercado Pago, Todo Pago, entre otros, siendo los mismos totalmente accesibles -por su costo- para cualquier profesional del derecho, dado que como máximo conlleva una inversión de 300 pesos, que abonados en una única oportunidad, permitiría cobrar tanto débito como crédito, y en este último caso en cuotas con y sin intereses, dependiendo el banco con el que se opere”, precisó.

Acotó además que “se trata de un implemento tecnológico que mide alrededor de 3 cm x 3 cm, el cual va conectado al celular haciendo las veces de posnet, cumpliendo así con la exigencia pretendida por AFIP, más allá de que continuemos con el sistema de cobro y transferencias electrónicas dentro del Poder Judicial. Aclaramos a tener en cuenta, la AFIP exige tener medio de pago y/o cobro electrónico, no así el uso, salvo a requerimiento del cliente” graficó.

“Desde la FeCACh sólo buscamos acercar soluciones a los Abogados, no alcanza con preocuparse, sino que hay que ocuparse de las problemáticas que van surgiendo proponiendo soluciones al respecto para sacar del apuro a nuestros asociados”, aseveró.

“Entendemos que dicha normativa apunta a elevar el nivel de control y evitar mecanismos evasivos, y que para el caso de aquella gente que no tenga acceso a tarjetas es para ello que disponemos de facturación electrónica como cualquier comercio para expedir la misma a quien abone con dinero para que el mismo no quede en un grado de indefensión, garantizándole de esta forma, la defensa de sus derechos”, indicó.

“Por otro lado entendemos que hace a la seguridad personal no sólo de los clientes sino también de los abogados, no teniendo que andar con dicho dinero por la vía pública ni en los estudios jurídicos, quedando dichos montos en el sistema electrónico, sin tener que trasladarlo”, detalló.

“Vemos poco probable un desenlace vía judicial; probablemente ya no se judicialice porque hay un tiempo para las acciones más pertinentes y ese tiempo ya pasó. Se podría haber presentado una acción constitucional de amparo, pero ese plazo ha pasado. Otra medida podría ser una acción declarativa de certeza, donde se presenten los profesionales a hacer un planteo genérico pidiendo que se saque del estado de incertidumbre y se aclare si los alcanza o no. Aunque creemos que ya es obligatorio”, apuntó.

Señaló también que “lo que estamos haciendo es solicitar prórrogas a los efectos de ir incorporando en los abogados sistemas de cobro y pago electrónico. Tal como en su oportunidad ocurrió con las registradoras fiscales o la factura electrónica”.

“Hay que aclarar que al ser el billete peso moneda de uso legal, el mismo no sale de circulación en nuestra profesión como tampoco del sistema, es solo poner a disposición un sistema de cobro alternativo y complementario al papel. Por ejemplo; los supermercados están obligados a tener sistema de pago electrónico, pero ello no condiciona a que todas las operaciones así lo sean, ya que como todos sabemos está en uno querer pagar con tarjeta o en efectivo y de las dos maneras está aceptado por los comercios y la AFIP”, describió.

Asimismo precisó que “estamos procurando tener un acercamiento con la AFIP, la idea es avanzar y explicar la posición de los profesionales, proponer prórrogas. Estamos en contra de la evasión, pero implementarlo de manera tan urgente, ésta no es la manera, por ello es que consideramos se concedan prórrogas hasta tanto se pueda cumplimentar con ello sin tener que ser objeto de multas por no tener aún los abogados dicho sistema obligatorio a disposición de los clientes. Así es que recordamos que desde el domingo 1 de abril todos tendrán que disponer de posnet para realizar cobranzas con tarjetas de débito y crédito. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó advirtió que habrá multas que van desde los 300 pesos a los 300 mil pesos para quienes incumplan con dicha normativa”.

Por último, consideró necesario aclarar “que el interés que el sistema imponga sobre honorarios será trasladado a los clientes, dado que por el uso del sistema electrónico se genera un costo, y este costo no tiene por qué ser soportado por los profesionales”, concluyó.