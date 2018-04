Elecciones en el Consejo de la Magistratura: Malestar con propuesta de la lista Marcando la Diferencia

En respuesta a manifestaciones de Viviana Visconti, candidata a representar a los abogados de la capital chaqueña por la lista Marcando la Diferencia, a Chaco On Line, el consejero por los abogados de la Primera Circunscripción Judicial, Pedro Alfredo Regueiro califica a las expresiones de falacia.

En mi condición de actual miembro titular de ese Consejo, precisamente representando a los matriculados de esta Primera Circunscripción Judicial, debo disipar el manto de sospecha que la Candidata de mención deja traslucir -para mayor precisión transcribo lo que fuera publicado por este medio- al expresar que "Los colegas nos han hecho un montón de observaciones, en estos años, con el tema de los concursos para elecciones de jueces o remisión (querrá referir a remover) de los mismos ya que es la función especial del Consejo de la Magistratura, transparencia y acceso a este concurso. Hoy se da particularmente que el que participa de los concursos no tiene acceso y ni siquiera puede ver su examen, tampoco puede cotejar su examen con el los demás y que proponemos nosotros? que se haga como el Poder Judicial de la Nación, está todo inventado, hay que aplicarlo". En la calidad que antes invocara, estoy en condiciones de calificar a tales expresiones como una falacia. Distante de la realidad, por mucho, resulta la afirmación de que a los postulantes a concursos en el ámbito de competencia del Consejo de la Magistratura les sea vedado, impedido, o de cualquier manera restringida la información, exhibición, o acceso a los exámenes en los que hubieran participado. Sin excepción, es una regla inquebrantable, de la integración de la cual soy parte -tengo entendido que desde antes- propiciar el autocontrol del sistema, y en su caso, facilitar las vías de queja. Ante esta verdad, resta desalentar, en particular a la candidata referida, a utilizar, solapadamente a manera de propuestas, falsedades, que no solo afecta el buen nombre de los integrantes del Consejo de la Magistratura, sino supone una engañosa forma de sumar apoyo de los colegas matriculados, descalificable democrática y éticamente”.