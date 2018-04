"Estoy a disposición de la Justicia", dice Aída Ayala

“Ante el pedido de la Fiscalía Federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre”, dice la diputada nacional Aída Ayala, tras conocerse el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini Cáceres. A lo que luego expresa: “No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales”.

“Confío en el sistema judicial, mi intención es allanarles el camino para que investiguen lo más rápido que puedan sin trabas algunas. He hablado con la jueza y me he puesto a disposición, no me amparo en los fueros, estoy viajando para el Chaco”, asegura en el texto enviado a medios de comunicación.

“Quiero llevarles tranquilidad a la sociedad chaqueña y a la militancia de mi espacio político, quienes conocen mi trayectoria y mis valores. Saben que anteriormente ya me han expuesto a estas instancias y se ha demostrado mi inocencia, jamás voy a evadir ni demorar un llamado de la Justicia”, concluye Ayala.