La Unión Judicial pretende se revisen los decretos que otorgan mejora salarial a los jueces

Dirigentes de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco llegaron al anexo legislativo, donde pidieron audiencia a los distintos bloques parlamentarios. Llevaron planteos por los decretos que otorgan mejor recomposición salarial a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Walter Bernard, secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, señaló a Chaco On Line que “hoy, solicitamos audiencia a los distintos bloques y a la presidenta de la Legislatura, Ëlida Cuesta para debatir las cuestiones de los Decretos Nº 492 y 256 dictados por el Poder Ejecutivo, los cuales violan nuestra Ley de Porcentualidad, otorga mejor recomposición a los magistrados y funcionarios y nos deja afuera de una real discusión salarial a los trabajadores de categorías intermedias y bajas del Poder Judicial, otorgándonos una suma que hoy oscila entre los 500 y 600 pesos a una recomposición de 13 mil pesos a los funcionarios”.

El dirigente de la Unión Judicial anticipó que “la semana que viene vamos empezar la rueda de negociaciones de discusiones a estos decretos que tienen que ser ratificados por ley, el lunes nos atendería el diputado Aradas y esta tarde van a estar el diputado Aurelio Díaz y el diputado Daniel Trabalón en nuestro gremio y esperamos que podamos debatir esto con seriedad y madurez en la Legislatura, que es la casa de la democracia , la cual muchas veces garantizó nuestros derechos, por lo menos de los trabajadores judiciales y se le corrigió en el 2.009, 2.010 y 2.012 defectos técnicos que ya había en algunas resoluciones”.

Mientras, Bernard se quejó por las explicaciones que daban desde el Gobierno a la hora de responder a las demandas salariales. “Siempre la fundamentación del Poder Ejecutivo fueron de la situación económica financiera de la provincia, que no tienen, que no les alcanza y esto es de moneda corriente en las reuniones con el ministro, luego de las investigaciones judiciales se desprenden que hay 30 millones o 60 millones de dólares en allegados al gobernador, entonces hay lanchas, casas que se descubren de las investigaciones judiciales federal, dinero hay lo que no hacen es trasladar a los trabajadores, ya que Nación manda pero no se distribuye a la masa salarial”, remarcó.