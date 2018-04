Instan al debate por el aborto

Los diputados provinciales Gladis Cristaldo (Concertación FORJA), Daniel Trabalón (Frente Grande) y Aurelio Díaz (Partido Obrero), ofrecieron una conferencia de prensa junto a referentes de la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de organizaciones de mujeres de la provincia. Expresaron el respaldo a la Resolución 523/18, presentada por los tres legisladores, e instaron por la apertura del debate sobre la legalización del aborto en el seno del Poder Legislativo provincial.

La iniciativa de resolución, concretamente, acompaña “la presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, (IVE), ante el Congreso de la Nación realizado el martes 6 de marzo por la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” y resalta que “es la séptima vez consecutiva que el proyecto es presentado ante el Congreso de la Nación con la firma de diputadas y diputados de diferentes bloques y es una deuda de la democracia para con las mujeres no haberlo debatido nunca”.

La diputada provincial Gladis Cristaldo explicó que “entendemos que este proyecto está concebido sobre la base de promover que las mujeres tengan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como una cuestión de política de Estado, de derechos humanos y de salud, de manera tal de poder bajar la mortalidad materna que hoy existe en nuestro país y que es muy alta”.

“Por eso, en principio, lo que nosotros hacemos es recibir la demanda de este colectivo importante de mujeres, en el sentido de pedir a la Cámara de Diputados que se trate este proyecto, que es simplemente un acompañamiento a un debate necesario en el Congreso” señaló, “y como segundo punto propiciar, con todo este grupo importante de mujeres militantes del campo nacional y popular, un debate en el mes de mayo que tenga que ver con llevar a nuestro Recinto Legislativo la discusión, el análisis y el estudio de este tema tan fundamental para todas nosotras”.

Respecto a esta propuesta, apuntó que “hay varios diputados, inclusive quienes no están de acuerdo en la sanción del proyecto de IVE, que son partidarios a que se produzca este debate en la Cámara de Diputados del Chaco, inclusive con sectores de la mesa interreligiosa con los que he hablado también están de acuerdo en propiciar este debate, ellos van a participar, van a venir con sus posiciones y teorías, y la idea es esa, que se discuta en profundidad este tema con los que están a favor de la ley de IVE y con los que no estén a favor; y que todo lo que se debata y discuta en este recinto sea elevado a manera de conclusiones a las distintas comisiones del Congreso de la Nación donde se está tratando el proyecto”.

El diputado provincial Daniel Trabalón, puntualizó que esta iniciativa “fija claramente la posición de los diputados que estamos acá en acompañar el proyecto presentado que tiene que ver con la necesidad que se discuta pero además que se sancione una ley que garantice esto como un derecho” y remarcó que “el aborto debe ser un derecho establecido por ley, garantizando el acceso a una política de salud que sea segura y gratuita, nos parece que está claro que criminalizar no es el camino”.

“Es un reclamo genuino, es necesario que el Estado lo tome y el colectivo de mujeres que está acá viene a plantear eso, le viene a plantear a la Legislatura del Chaco que también tiene que ser parte de ese debate; y que es necesario además que ese debate sea informado”.

Aurelio Díaz, señaló: “desde el Partido Obrero acompañamos el reclamo en base a una situación, una realidad objetiva que vive este país, y también en el mundo, acá permanentemente la Iglesia está planteando el no tratamiento de la ley y mientras tanto hay cientos de mujeres que mueren anualmente”.

“Nadie puede dudar que los primeros en defender la vida somos los que estamos acá, somos los compañeros que salimos a luchar muchas veces por el salario para que la gente no se muera de hambre, para que la gente tenga casa, etc” sostuvo, “nadie puede decir que estas organizaciones que estamos acá queremos la muerte, ninguna mujer ni nosotros, queremos la muerte de nadie, pero hay una realidad objetiva que es que en este país se produce una cantidad enorme de abortos clandestinos”.

Débora Páez, militante del PO que integra el colectivo de mujeres, expresó: “esta es una gran lucha que venimos llevando adelante las mujeres marcando una agenda, desde las masivas movilizaciones del 8M, las mujeres ya decidieron, solo queda ahora que los legisladores se decidan si quieren aborto legal, o aborto clandestino y que las mujeres sigan muriendo en condiciones terribles, o queden mutiladas de por vida; por eso exigimos también a los legisladores chaqueños que se posicionen”. Invitó también a las mujeres chaqueñas “a seguir luchando, a seguir organizándonos, y a los diputados que hoy están en contra y quieren decidir por nosotras, arrancarles con la lucha el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.

Tere Cubells del Frente Grande y referente de la Campaña Nacional, remarcó “decimos: educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; y aborto legal para no morir; porque esta es la realidad que muy bien la describieron las compañeras y compañeros que hablaron anteriormente, es un derecho, es una deuda de la democracia, como siempre vamos a ponerle el cuerpo, en la nación y acá en el Chaco también”.

Lucía Soria, de CTA y UTrE-CTERA reivindicó la lucha por la despenalización del aborto y recordó: “desde el año 2000 como trabajadoras nosotras en un congreso en Mar del Plata habíamos decidido llevar adelante la lucha por la despenalización del aborto, y como dijo Tere, desde la Campaña Nacional hace 11 años que se viene haciendo la presentación del proyecto y queremos que de una buena vez salga la ley para que las compañeras no tengamos muertes por abortos, sabemos que el aborto existe, que existió y va a ser existiendo y necesitamos que las mujeres tengan una ley que les asegure que puedan recurrir a un hospital, a un ente público que las pueda ayudar a llevar adelante la decisión de abortar”.