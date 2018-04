Chaco Vencerás, nueva agrupación justicialista

Dirigentes justicialistas presentaron la agrupación Chaco Vencerás. Es un espacio “abierto y que nace para favorecer a la ampliación de las bases de sustentación del peronismo en la provincia del Chaco, mediante la inclusión de mujeres y hombres honestos, trabajadores y con amplia experiencia en la gestión partidaria y en la gestión gubernamental”.

Para sus fundadores, “este espacio desde una perspectiva plural aspira a integrar y coordinar acciones con otras expresiones del justicialismo local, teniendo como eje principal la tolerancia y la amplitud de criterios. Somos un espacio abierto a los aportes de la ciudadanía y afiliados en general, para contribuir al fortalecimiento de la democracia. Así también entienden que “la ciudadanía rechaza y se siente frustrada por la clase política, sabemos que el ciudadano está lejos de creer en los partidos políticos y en la política, nosotros queremos decirles a estos vecinos y amigos chaqueños, que es nuestra voluntad hacer todo lo humanamente posible para que la verdad brille en la provincia, porque sólo la verdad nos hace libres y en base a ella se funda la confianza de la ciudadanía”.

“Tanto para el Chaco como para la Argentina, no queremos más violencia, no queremos más corrupción, no queremos más inseguridad, no queremos más desempleo, no queremos más inflación, queremos paz. Para ello tan sólo es necesario contar con su participación, así nuestra intención es poner al alcance del pueblo chaqueño un conjunto hombres y mujeres marcados por su solidaridad, honestidad y amor por la vida, desde el lugar que le toca ocupar ya sea tanto en sus lugares de trabajo públicos o privado, combinado todo ello para lograr la felicidad del pueblo”, señalaron desde Chaco Vencerás como definiciones para identificar a esta agrupación.

El lunes por la noche, Elián Jovanovich y el reconocido médico César Picón fueron los referentes que dieron origen a esta nueva línea del justicialismo, también formaron parte del acto de lanzamiento en la sede del Partido Justicialista en Mitre y Rivadavia, Ignacio Vilches (Sáenz Peña) Daniel Acosta (Barranqueras), Arnaldo Andre Romero (Fontana), Mabel Zeniquel (rama femenina), Gerardo Ferreira (Quitilipi) y Daniel Acosta (juventud) junto a otros dirigentes e invitados.