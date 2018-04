Publicidad oficial: Cambiemos y el Frente Grande adelantan apoyo al proyecto de emergencia

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunió en la sala 1 “Alfredo Palacios” del anexo legislativo. Estuvieron su presidente, Darío Bacileff Ivanofff, y sus pares Daniel Trabalón, María Elena Vargas, Luis El Halli Obeid, Juan José Bergia, Nadia García Amud, Carmen Delgado Brito y Gustavo Corradi.

En esta oportunidad, los legisladores del Frente Grande y UCR adelantaron el acompañamiento para el proyecto de Ley 642/18, que promueve la declaración del “Estado de Emergencia para la transparencia de la ejecución presupuestaria de los montos destinados a la publicidad oficial del Poder Ejecutivo, hasta el 31 de diciembre del 2.018”, iniciativa del diputado Daniel Trabalón.

La iniciativa, que tiene preferencia para su tratamiento en la próxima sesión, promueve, entre otras acciones, la elaboración de “un detalle de medios y agencias que perciben montos por este concepto, que –la autoridad de aplicación- publicará en las páginas web oficiales y las cuentas de redes sociales que cada jurisdicción disponga, detallando razón social, montos mensuales percibidos, cantidad de personal declarado en relación de dependencia”.

Los legisladores del Frente Chaco Merece Más y el PRO mocionaron la permanencia en cartera a los efectos de estudiar el proyecto, y remitieron pedidos de opinión a los organismos pertinentes.

En tanto, el proyecto de Ley 1028/18 recibió el acompañamiento del Frente Grande, UCR y Frente Chaco Merece Más, la iniciativa, autoría del diputado Sager, busca prorrogar por el plazo de 365 días el plazo de vigencia de la Ley 1.388-f (antes 5.525) contados a partir del vencimiento de su última prórroga por la Ley 2.672-M.

Despachos de resoluciones

En cuanto a los proyectos de Resolución, los diputados del Frente Chaco Merece Más y Frente Grande, acompañaron los proyectos 791/18 que expresa preocupación “por las expresiones del sr. jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, quien expresó ‘las off shore no son corrupción’” y 792/18 que “expresa preocupación por los conceptos vertidos por el sr. Presidente Mauricio Macri, quien expresó: "No solo asumimos la responsabilidad de ser el granero del Mundo sino el supermercado del mundo””, ambos de autoría del diputado Sager

Los diputados del Frente Grande y NEPar, acompañaron el proyecto 846/18 de Resolución, que expresa beneplácito ante el fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que declaró la invalidez constitucional del Decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones, presentado por los diputados Cristaldo y Trabalón.

Por otra parte, la iniciativa 866/18 de la diputada Panzardi –y agregados- que expresa satisfacción ante el lanzamiento de los cursos gratuito "Mi Primer Licencia de Conducir" llevado a cabo en el centro comunitario de Villa Rio Negro recibió despacho unánime.

El interbloque Cambiemos despachó los proyectos del diputado Obeid 895/18 que “Expresa preocupación y repudio por las manifestaciones antidemocráticas, efectuadas por el dirigente social Emerenciano Sena, al pintar un mural en el puente en la rotonda de la avenida Sarmiento y ruta nacional Nº16”; 902/18 que “expresa repudio a las manifestaciones antidemocráticas de quien fuere Secretario de Comercio durante la gestión presidencial anterior, en contra de la gestión actual” y 906/18 que “expresa preocupación y repudio por los dichos del dirigente social Emerenciano Sena, al expresar su respaldo a los ex funcionarios chaqueños detenidos por la megacausas por corrupción y reclamar por la libertad y calificando la detención como ‘presos políticos’”.

Finalmente, los legisladores del interbloque Cambiemos, PJ y Frente Grande despacharon el proyecto de Resolución 905/18, que “manifiesta preocupación ante la no aparición de Nicolás Leiva, quien se encuentra desaparecido desde el 4 de agosto de 2.017”, autoría del diputado Obeid.