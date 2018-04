Socialistas Unidos por el Chaco manifiesta sin cortes de calle, el rechazo a la visita de Macri

Militantes del partido Socialistas Unidos por el Chaco manifestaron en el centro de Resistencia, para expresar su rechazo a la visita del presidente Mauricio Macri. Los manifestantes portaron pancartas y banderas con los que plantearon su desacuerdo con las políticas ejercidas por el Gobierno Nacional. Se ubicaron en las esquinas de la plaza 25 de Mayo, desde donde acercaron volantes a los vecinos de la capital chaqueña.

Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano, expresó: “hacemos un repudio, si bien no hay necesidad de que salgamos repudiar porque es nuestra política de todos los días de estar en contra del proyecto económico de Mauricio Macri, estamos en contra de su proyecto económico, no de su persona por lo tanto tenemos que salir en repudio a la visita del presidente de la Nación”.

Recordó la dirigente de Mujeres al Frente que “el 24 de marzo de este año, como del año pasado, nos censuraron murales con respecto a la memoria del 24 de marzo y a la figura del presidente Mauricio Macri. La misma gente de su gobierno y de su partido político tomaron la decisión de censurarnos, no eran murales ofensivos sino que eran figurativos de lo que se dio en Argentina”, aclaró la referente social.

Acuña explicó que ante esa situación, salieron a manifestarse con los banners del mural e hicieron una volanteada con imágenes del mural. “Donde sea está la censura establecida por el diputado del Pro, se agregó que nadie nos comunicó nada sino que fueron y borraron”, indicó la dirigente social.

De todos modos, Acuña dejó asentado que “no estamos cortando, sí estamos haciendo saber no solo de una política de hambre sino también de censura a todos los que piensan diferente a ellos”.

“Entendemos que tenemos que llegar a la gente con un mensaje, ya cuando él era candidato a presidente mostramos cuál era nuestra posición, no queremos generar desmanes, pero creo que tendríamos que haber dado a conocer el rechazo a estas políticas, antes de las elecciones”, dijo Acuña. A lo que seguidamente apuntó que “hoy tenemos que concientizar a la gente, no que la gente se enoje por un corte o por repudio y quedemos siempre como los quilomberos, los que no pensamos, creo que es necesario generar espacios donde la gente piense, donde se dé cuenta de que si sos artista te censuran, si pensás diferente te criminalizan, si pedís por trabajo sos un delincuente. Creo que esto es lo que tiene que ver con repudiar una visita”, reafirmó.