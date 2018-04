Legisladores provinciales de Educación con la Reforma Universitaria y los museos

La presidenta de la Comisión de Educación, María Elena Vargas, luego de la reunión ordinaria de este martes, dio detalles de los temas abordados. Entre ellos dos proyectos de ley, uno que propone declarar al mes de junio como Mes del Centenario de la reforma universitaria y el otro busca declarar patrimonio histórico y cultural al acervo museológico de los museos dependientes de los municipios Si bien tuvieron en la reunión de hoy dictamen dividido, hay intención de todos los bloques de acompañar ambas propuestas.

La comisión se desarrolló con la presencia además de los diputados provinciales Rubén Aquino, Nadia García Amud, Carina Batalla, Andrea Charole, Alejandro Aradas, Gladis Cristaldo y Claudia González, donde además se trataron distintos proyectos de resolución que solicitan al Poder Ejecutivo que analice la factibilidad técnica de reparaciones de escuelas y que manifiestan preocupación por las condiciones edilicias de diversos establecimientos escolares de la provincia del Chaco.

Por ello, la titular de la comisión hizo un resumen de lo abordado en la reunión y expresó: “hoy se ha tratado un proyecto de los diputados Carmen Delgado y Leandro Zdero que declara al mes de junio de 2018 como mes del centenario de la reforma universitaria, se ha pedido opinión al Ministerio de Educación como al Instituto de Cultura y también se va a socializar el proyecto con la Unne”, explicó sobre esta iniciativa que conto con despacho favorable del interbloque Cambiemos y de Concertación FORJA, mientras que desde el justicialismo propusieron su mantenimiento en cartera hasta que se reciban los informes.

“Otro de los temas abordados es una iniciativa que propone declarar patrimonio histórico y cultural de la provincia del Chaco, al acervo museológico de los museos dependientes de los municipios del Chaco, se enviaron pedidos de opinión también a los mismos organismos. Son dos iniciativas muy importantes, a los cuales no nos oponemos pero dejamos en cartera desde nuestro bloque para esperar las opiniones”, subrayó la legisladora. Cabe remarcar que también sobre este punto los diputados de la oposición emitieron dictamen favorable.

Luego Vargas hizo referencia a otras propuestas que trataron en la comisión y apuntó que: “ingresaron muchos proyectos de resolución relacionadas a problemas que atentan contra la infraestructura escolar , falta de agua, reparaciones, más aulas y en eso estamos de acuerdo entre todos los diputados en tratar de visitar todos los rincones de la provincia, ver las condiciones en las que funcionan las escuelas porque entendemos que la educación es un derecho y tenemos que buscar que todos los alumnos aprendan en las mismas condiciones”.

“Debemos lograr que haya más justicia educativa que se da cuando hay justicia social, porque a veces tenemos escuelas que están funcionando bien pero hay otras muy en el interior del Chaco donde está faltando inversión, a veces son problemas que son solucionables con pocos recursos y que va a cambiar la calidad con la que se educa”, remarcó la presidenta de la comisión.

Asimismo hizo hincapié en que “muchas escuelas no funcionarían si no tuvieran el apoyo de la cooperadora y de los padres, de la comunidad educativa que está muy preocupada y ocupada en la institución, los padres arreglan bancos, aportan con la pintura, hacen beneficios, vemos que entre todos podemos ver las necesidades y tratar que todas sean atendidos pero eso no quiere decir que desconozcamos el rol del estado que es el que tiene que garantizar el derecho a que todos los chaqueños se puedan educar en las mismas condiciones de aprendizaje”.

Reunión con ATECH y el Consejo de Supervisores Escolares

Por otra parte, precisó que el próximo martes 10 de abril en reunión extraordinaria se va a recibir al gremio de ATECH y al Consejo de Supervisores para escuchar sus problemáticas y demandas porque “esta es una comisión de puertas abiertas que va a recibir a todos los sectores”, remarcó.