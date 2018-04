Elecciones docentes: La Lista 10 afirma que se produjo un avasallamiento a derechos al debido proceso

Desde la Lista 10 en las elecciones para las Juntas de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación se explicó que “la acción de medida cautelar solicitada a la Justicia obedece a los actos transgresivos de la ley y el avasallamiento del ejercicio del derecho y debido proceso adjetivo, efectuados por la Junta Electoral Docente en perjuicio” de esta lista. En esa línea, especifican que “la presentación efectuada entonces obedece a ejercitar la defensa de esos derechos constitucionales. Nuestra lucha se enmarca dentro del derecho, dentro de la ley. Estamos dispuestos a pelear por ellos, pero no en forma cobarde, difamando, ofendiendo, llegando al ridículo de tener 5 y hasta 6 publicaciones del mismo gremio, el mismo día, llegando a aburrir al mismo lector con idéntica noticia”, afirman.

Reiteran en la Lista 10 que “lucharemos por nuestros derechos ignorados arbitrariamente por la Junta Electoral Docente, órgano perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, no cederemos ante presiones de ningún gremio que se autodenomine como de ‘lucha’ y pretende que ante el atropello de nuestros derechos, nos rindamos fácilmente”, apuntan en la lista impulsada por la Coordinadora Docente. A continuación aseveran: “Nuestra lucha no es contra ningún otro gremio ni lista, sino en defensa de los derechos procesales y de fondo vulnerados por la Junta Electoral, que en todas y cada una de sus decisiones nos ha perjudicado en forma arbitraria”. Así es que señalan que “se ha negado a reconocer el valor del instrumento público a las Actas de escrutinio refrendadas por autoridades de mesa y fiscales incluso no cuestionadas su validez, por ningún apoderado de la lista, además de no poseer enmiendas raspaduras o tachaduras. Ha invertido la carga de la prueba, pues quien duda de la veracidad de un instrumento público es quien debe probar lo contrario”.

A partir de lo expuesto, los apoderados de la Lista 10 indican que “hemos presentado recurso de revocatoria contra estos actos, con apelación al jerárquico en forma subsidiaria. La Junta Electoral, decide negativamente nuestra presentación, pero insólitamente archiva el recurso ignorando al Recurso Jerárquico Subsidiario. Actuando en forma dictatorial decide que no podamos acceder a la vía jerárquica superior, a que sus decisiones nadie las pueda revisar. Un claro avasallamiento a derechos al debido proceso, propio de épocas de dictadura militar”, afirman en la Lista 10. A lo que luego dejan el interrogante: “¿acaso otro gremio hermano pretende que nos resignemos, agachemos la cabeza y aceptemos este tipo de actitudes?”. Tras lo cual remarcan: “Nosotros no podemos aceptar este tipo de injusticias o de actos de atropello. Estos gremios tendrán la actitud de la entrega y la resignación cuando deban defender sus derechos ¿Así defienden a sus afiliados, atándolos de pies y manos?”, se preguntan. A lo que aclaran que “lo que hacemos es luchar hasta el final y siempre en el marco del derecho. Quien tiene fundamentos no necesita de agravios”, reafirman.