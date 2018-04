El InSSSeP incorpora 50 nuevos prestadores

El vicepresidente del Instituto de Seguridad Social, Servicios y Préstamos, Alfredo Zamora, recibió a los nuevos profesionales, de distintas especialidades médicas, que se incorporan a la obra social, y les recordó el convenio que prohíbe el cobro de plus médico.

Zamora junto al gerente de Obra Social, Néstor Rolhaiser, dieron la bienvenida, en lo que fue la primera reunión del año, a los distintos profesionales de la salud, que comenzarán a trabajar con la obra social provincial.

“En total son 50 profesionales de distintas disciplinas, y de toda la provincia, que se incorporan como prestadores de la obra social. Como hacemos habitualmente cada mes, la idea es conocerlos, charlar cara a cara con ellos, saber de sus inquietudes y el motivo por el cual eligen ingresar al InSSSeP”, indicó Zamora.

En la oportunidad, además recordó el convenio suscripto con distintas asociaciones, federaciones o colegios, a través del cual se prohíbe el cobro de plus médico. “El plus es un flagelo que ya lleva más de 20 años, y es lo que se pretende erradicar. El no cobro de plus es una condición para poder pertenecer a la obra social. Y así como hoy le damos la bienvenida, tenemos todas las facultades como para excluirlos del padrón si no se cumplen estas condiciones”, manifestó Zamora.