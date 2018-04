SITECh San Fernando repudia cautelar del juez Julián Flores

SITECH San Fernando repudia la medida cautelar del juzgado N° 21, a cargo del juez Benito Flores que impide la toma de posesión de los miembros electos por la docencia en las distinta Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina.

“Esta es una nueva exhibición obscena de abuso de poder muy propia de la impunidad que gozan los funcionarios de Peppo y ahora también del juez Flores que suspende se lleve adelante la toma de posesión de los distintos cargos sin ningún tipo de argumento”, expone SITECh San Fernando.

Ante esto se pregunta: “¿qué tiene que ver que una mesa de Corzuela fuera habilitada una hora más tarde y otra de la misma localidad, por un error involuntario del presidente de mesa en el acta de apertura figurara como hora de inicio de los comicios las 19 horas, cuando dicha acta contaba con la firma de los fiscales de todas las listas, incluido la de quien hoy atenta contra las elecciones, y que por consiguiente habían consentido la transparencia de los comicios, y más aún por qué arremeter contra todas las demás Juntas de Clasificación cuando solo se cuestionan erróneamente dos mesas correspondientes a la Junta de Nivel Primario de Sáenz Peña?, ¿por qué actuar de manera tan arbitraria y autoritaria?.A lo que seguidamente, expresa: “Que contradictorio señor Flores que no haya pedido un informe a la Junta Electoral antes de tomar tamaña decisión, a 5 días de que los candidatos electos entren en función. Es muy claro todo, no hay irregularidad alguna señor juez Flores, la única irregularidad es la intromisión de la justicia donde no hacía falta”, asevera.

Recuerda que “los miembros actuales ya vienen con mandatos vencidos por una situación similar en las elecciones del año 2.013 y que hoy repiten casi de manera idéntica, con la misma perversidad y absoluto desprecio hacia el voto de la docencia”.

“Evidentemente al gobierno no sólo le importa poco la voluntad de la docencia expresada en las urnas, sino también hace cómplice a la justicia de este manoseo”, sostiene SITECh San Fernando.

"Son muy visibles los motivos por los cuales le dan una recomposición salarial con bonificaciones jugosas a los jueces, para que puedan ser cómplices de una nueva estafa a la docencia”, afirma el sindicato docente.

“El juez Flores no es inocente en su accionar, ya tiene como antecedente la fallida intervención a Federación SITECh por pedido del gobierno y en complicidad con algunos traidores”, indica SITECh San Fernando.

Apela sobre el final al juez Julián Flores, al expresar: “Dedíquese a investigar la corrupción en la provincia y en el Ministerio de Educación y deje de burlarse y frenar con medidas absurdas la voluntad de la docencia que fue expresada en las urnas”.