ATECh exige la inmediata toma de posesión de los cargos en las Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina

ATECh advierte la gravedad institucional que representa la no asunción de los docentes electos para las Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina. Exige la inmediata toma de posesión.

Habiendo tomado conocimiento por los medios periodísticos de la existencia de una orden judicial al Ministerio de Educación de la Provincia para que se abstenga de efectuar la toma de posesión de los cargos electivos de Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina, y ante el llamativo silencio de la cartera educativa para con la oportuna convocatoria a los docentes que han resultado electos para las distintas instancias, aparentemente aguardando "la orden judicial" de suspensión y cumplimentándola en apariencia, premonitoriamente de antemano, la ATECh expresa su preocupación y advertencia, por la gravedad institucional que representa esta nueva situación para con los organismos electivos del área.

“Gravedad institucional que viene de la mano de las frustradas elecciones docentes anteriores, del año 2.013, que también con una orden judicial de por medio quedaron truncas, y que en razón de un acuerdo entre los supuestos ganadores de entonces, con el impulsor de aquella medida judicial para ‘destrabar’ la cuestión, volvieron a convocarse a nuevas elecciones que son las que se realizaron en octubre último, encontrándose la docencia chaqueña otra vez, por una medida judicial impulsada por el mismo actor que en las anteriores elecciones docentes, con la imposibilidad de contar con los representantes electos en funciones, desde la fecha correspondiente”, expone ATECh. Ante lo cual, luego señala que “esa situación ha generado la prórroga de mandatos de todos los integrantes actuales de las juntas de clasificación y tribunal de disciplina de todos los niveles, revistiendo una situación irregular que puede generar consecuencias no deseadas para con el accionar de los respectivos organismos de representación docente, y no por responsabilidad de sus miembros, sino por la inoperancia e ineficiencia absoluta del Ministerio de Educación de la Provincia que en media década no fue capaz de garantizar un proceso eleccionario claro y transparente que asegure la regularidad y la renovación de los mandatos en tiempo y forma de los representantes docentes”.

La ATECh advierte de “la intencionalidad política” que cree “existe detrás de esta nueva situación de gravedad institucional, para en un plazo no lejano proceder el Gobierno a la intervención de todos los organismos de representación mayoritaria docente, con el único fin de establecer mayorías del gobierno de turno para liquidar la carrera docente, el orden de mérito, e intentar institucionalizar de ese modo el acomodo político en el sistema educativo”.

Por lo antes expuesto, ATECh reclama “urgente resolución de esta situación de gravedad institucional al Ministerio de Educación, la celeridad necesaria a la Justicia para la resolución de la cuestión y la inmediata posesión de sus cargos a los docentes que resultaron electos por sus pares”, alertando al conjunto de la docencia chaqueña que “debemos estrechar filas para cuidar cada uno de los organismos con representación docente, donde se juega la carrera profesional de cada uno de los trabajadores de la educación”.