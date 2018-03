Transparencia y eficiencia proponen los candidatos del Colegio de Abogados de Resistencia

Los abogados del Chaco eligen representantes en el Consejo de la Magistratura. En la primera circunscripción judicial del Chaco, se realizarán las elecciones el 18 de abril próximo. El acto eleccionario tendrá lugar en las torres, de avenida Laprida 33, Resistencia, en el horario de 7.30 a 13.00. Están habilitados 3.700 abogados, asociados o no a un colegio matriculado.

Viviana Visconti y Sergio Soucasse son los candidatos al Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia para representar a los letrados de Resistencia en el Consejo de la Magistratura. En declaraciones a Chaco On Line, exponen a manera de propuesta ejes fundamentales para transparentar la Justicia o hacer más eficiente el acceso.

Los postulantes del Colegio de Abogados de Resistencia, hacen una analogía entre el órgano de la Justicia nacional con el que funciona en la provincia del Chaco. “El funcionamiento en el orden de federal se hace de una forma mientras que en la provincia de otra manera, salvo en el caso de la elección para jueces, fiscales, defensores o ministros jueces del Poder Judicial donde se los califican; de la terna salen tres que han accedido al nivel de excelencia aun cuando hayan aprobado 10 o 15, solo quedan tres y de esos tres que buscamos la excelencia buscamos los antecedentes, doctorados, maestrías, especializaciones, exposiciones, libros que tengan el candidato a juez o magistrado”, detallan.

En cuanto a las designaciones de funcionarios judiciales en la provincia del Chaco, explican que en Chaco se hace de una manera distinta que la federal. “Es un tema urgente que hay que modificar igual al sistema de entrevistas que hace el Consejo de la Magistratura. En el sistema de la Nación filman las entrevistas de todos los que hayan aprobado el examen y al finalizar la entrevista se les da un disco o pendrive con todas las entrevistas para que el propio entrevistado pueda analizar cuál fue su exposición, fue bueno o peor que uno u otro, eso no ocurre en la provincia del Chaco, no hay transparencia”, señalan los candidatos a representar a abogados de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco. Luego amplía que en el caso de la provincia, “el propio entrevistado no puede confrontar su propia entrevista, son situaciones que sí o sí hay que sanear realmente para que el abogado y la sociedad se quede tranquila de que no hay nada oculto en este sistema de designación y remoción de jueces, el acceso y la transparencia y la excelencia son la solución para mejorar el sistema, concretamente para que en una terna queden los mejores”, sugieren.

Tanto Soucasse como Visconti afirman que tienen buena recepción de parte de los demás letrados. “Los colegas están contentos y la aceptación es la esperada porque es lo que quieren”, remarcan.

Cabe destacar que el Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado de 7 miembros, en el cual dos miembros están por el Colegio de Abogados, dos por la Legislatura, dos por el Poder Judicial y Magistrados, y uno por el Poder Ejecutivo.