SITECh Federación intima a Mosqueda para que informe sobre Proyectos Especiales

SITECh Federación intimó mediante Carta Documento a la ministra de Educación para que esta informe todo lo relacionado con Proyectos Especiales, EPGS y UEGP “dado que en reiteradas ocasiones hemos denunciado públicamente sobre esta canilla abierta que mantiene el Ministerio y que como es costumbre de todos aquellos que ocupan la cartera educativa mantiene silencio absoluto, y lo que debería ser de fácil acceso y de conocimiento público está resguardado bajo 7 llaves, situación ésta que nos obliga a exigir respuestas mediante una Carta Documento”.

En este sentido, intima a la ministra “para que dé a conocer el gasto total que se destina para solventar los Proyectos Especiales, discriminando: total de instituciones creadas bajo esta modalidad; cantidad de horas cátedra destinadas a las mismas; referentes y/o responsables de dichos proyectos; cantidad de horas cátedra tanto de Nivel Secundario como Terciarias destinadas a personas individuales, con los respectivos datos de los beneficiados y funciones que realizan”. A su vez solicitó “que la señora Mosqueda informe cantidad de UEGP habilitadas a la fecha, detalle la respectiva resolución de creación de UEGP a partir del año 2.007 y la cantidad de recursos destinados para el mantenimiento de las mismas, tanto en infraestructura como en subvención destinado a sueldos”.

Remarca SITECh Federación que “no está dispuesto a que la fiesta con los recursos de educación se siga llevando adelante. Asqueados del ajuste a los trabajadores a la par de que los amigos y entenados se dan el gran festín con los recursos que deberían ser destinado para recomponer dignamente los salarios, fastidiados ante la nauseabunda corrupción de la que el Ministerio de Educación no es ajena”. En esa línea, exige “que la ministra salga del oscurantismo en el que se encuentra e informe, como la ley lo demanda, sobre el destino de los fondos de educación, puesto que rechazamos categóricamente cualquier intento de parte de los funcionarios del gobierno de hacer creer que se ha hecho “un gran esfuerzo” cuando a las claras la sociedad toda ha visto como se escurren por otras vertientes que les permite hacer girar la rueda de la corrupción para mantener lealtades”.

“Este sindicato no olvida, como tampoco el pueblo del Chaco debe hacerlo que el Tribunal de Cuentas condenó a dos ex ministros de Educación provincial, Daniel Farías y Francisco ‘Tete’ Romero y a dos ex funcionarios más por faltante de fondos 3,3 millones, por ‘gastos injustificados’, ‘documentación faltante’ y ‘saldos pendientes de rendición y reintegro’, pero que sin embargo nada de esto fue presentado en fiscalía, habilitando de esta forma que la corrupción siga vigente y que los responsables del saqueo a la educación no sean juzgados con toda la fuerza de la ley”, expone el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

En reivindicación del cumplimiento de la ley, exige “a la ministra responda de manera perentoria lo requerido en la Carta Documento, convencidos que el principio de publicidad de los actos de gobierno emerge el Derecho de Acceso a la información pública, de raigambre constitucional, como potestad de los administrados de acceder al conocimiento de lo relacionado con la actuación del poder político. La Ley Provincial Nº 6431, modificado por Ley 1.774/B, de Acceso a la Información Pública, en su artículo 2º sienta el principio general de sometimiento de la administración a la publicidad de sus actos, conminándola a que se articulen mecanismos tendientes a facilitar el acceso a la información obrante en su poder, máxime cuando, como en el caso, se encuentra involucrado el interés de los trabajadores”, remarca.